III etapa de Chavimochic seguirá entrampada un buen tiempo

La Libertad. La III etapa de Chavimochic continuará entrampada por un buen tiempo, en caso las autoridades regionales no lleguen pronto a un acuerdo con la concesionaria brasilera Odebrecht.

Y es que no solamente se ha truncado la firma de la adenda que hubiese permitido reiniciar la edificación de la presa Palo Redondo, sino que a la vez hay un pedido millonario de la empresa por la no entrega a tiempo de terrenos por parte de la región para la construcción del canal madre (corresponde a la II fase de la III etapa) hasta el valle Chicama.

Como se recuerda, la concesionaria ha ido a un arbitraje internacional en febrero del 2019 a fin de lograr “un reconocimiento económico”, con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La región fue notificada el 30 de mayo pasado. Tiene tiempo para contestar hasta el 22 de agosto.

El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, informó que la concesionaria exige a la región US$ 124 millones “por nosotros haber fallado en la entrega del control del proyecto, es decir entregar las tierras liberadas”. Ese monto podría llegar a US$ 288 millones y la ejecución de la obra tomaría entre 2 a 6 años.

Durante su exposición ante el pleno del Consejo Regional insistió en que Odebrecht culmine solamente la presa y luego se proceda con la caducidad del contrato de concesión de la III etapa. El canal madre lo haría otra empresa.

“El primer obstáculo (en las negociaciones con la concesionaria) fue los US$ 124 millones que pide se le reconozca. Presentaron un listado con sus componentes y valorizaciones”, indicó.

Llempén informó que a la región solamente le queda por invertir casi US$ 100 millones para culminar Palo Redondo.

Odebrecht insiste en que no le entregaron a tiempo las tierras y por eso paralizó los trabajos en Palo Redondo, en diciembre del 2016; sin embargo, fuentes del gobierno regional consultadas por La República indican que ese argumento no se ajusta a la verdad. “En realidad la concesionaria no cumplió con presentar a tiempo su carta fianza para las obras del canal madre debido a que ya no era sujeto de crédito por la banca internacional, porque se había destapado el caso de corrupción de Lava Jato. Odebrecht estaba asfixiada económica y financieramente. El Estado debería explotar ese argumento para anular el contrato”, dijo un ex funcionario regional.