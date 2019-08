Fiscal Pérez incluye en investigación preparatoria al partido Fuerza Popular

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria al partido Fuerza Popular, antes Fuerza 2011, que postuló en dos ocasiones a Keiko Fujimori a la presidencia de la República.

La resolución del fiscal Pérez indica que la indagación se sustenta dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado.

La disposición del fiscal José Domingo Pérez se produjo el 31 de julio como parte de la indagación abierta contra Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento y tenencia.

El 24 de agosto de 2017, el fiscal Pérez dispuso iniciar diligencias preliminares contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, luego, el 5 de marzo de 2018, se ampliaron las diligencias preliminares, periodo en el que se encontrar evidencias del presunto delito imputado.

Con la decisión del fiscal, el partido Fuerza Popular ha sido incorporado como persona jurídica en condición de organización investigada. Hasta este momento, la indagación solo se había concentrado en las personas naturales, como Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido, como Ana Herz de la Vega, Pier Figari y otros.

Como se recordará, el ex presidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, reconoció haber otros US$ 500 mil para la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Luego, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, declaró a las autoridades que la suma total fue de US$ 1 millón al jefe de campaña de Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka.

Se entiende que el fiscal Pérez, después de haber valorado los testimonios de Odebrecht y Barata, así como las declaraciones de varios colaboradores eficaces, así como las evidencias documentales obtenidas en los allanamientos al local del partido naranja y en las viviendas de los implicados, encontró motivación para resolver formalizar y continuar investigación preparatoria al partido Fuerza Popular.

Al haber sido incorporado el partido Fuerza Popular como persona jurídica investigada, el fiscal del caso está en condiciones de requerir la citación de las personas que cuenten con información relacionados al caso, y en caso de concurrir, proceder a la conducción compulsiva (detención).

También puede solicitar información a cualquier funcionario público o particular que contribuya a la investigación y al esclarecimiento de los hechos y pedir el cumplimiento de diligencias que considere convenientes, como allanamientos, incautaciones, embargos, interceptaciones telefónicas judiciales, etc.

El fiscal titular del caso también podría pedir la clausura, total o parcial de locales o establecimientos; la suspensión temporal total o parcial de actividades; el nombramiento de un administrador judicial; el sometimiento a vigilancia judicial, entre otras medidas.