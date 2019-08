Congreso: Indira Huilca será la nueva vocera del Nuevo Perú en esta legislatura

La congresista Indira Huilca fue elegida este miércoles como nueva vocera de la bancada de Nuevo Perú para la presente legislatura, pudo conocer La República.

Huilca liderará el grupo de voceros de la bancada de izquierda, el cual quedó conformado con los congresistas Horacio Zeballos, Tania Pariona y Alberto Quintanilla, quienes alternarán como voceros suplentes. A estos parlamentarios también se suman Marisa Glave y Richard Arce.

Antes de la elección de Huilca como nueva portavoz de la bancada de Nuevo Perú, cabe resaltar que este puesto era ocupado por el congresista Richard Arce. Por el momento, cabe indicar, la bancada de izquierda aún no ha hecho una presentación oficial de sus nuevos voceros.

El Nuevo Perú, para este periodo parlamentario, viene poniendo énfasis, junto a otras bancadas en el Congreso, para que se proceda a hacer efectiva la recomposición de las comisiones.

Desde el inicio de la legislatura, representantes de la bancada de izquierda como el congresista Oracio Pacori, exhortaron a Fuerza Popular a que deje la presidencia de la Comisión de Constitución, grupo que tendrá que analizar la propuesta del Ejecutivo para acortar el mandato de representación de los congresistas y el presidencial para adelantar las elecciones generales al 2020.

Como bancada, el Nuevo Perú denunció el último martes, justo sobre el tema de la recomposición de comisiones, que el fujimorismo y “sus aliados” están disminuyendo la representación “de varios grupos parlamentarios opositores” en los grupos de trabajo legislativo, “como la [comisión] de Constitución”.

En ese sentido, acusaron que desde la bancada de Fuerza Popular y sus simpatizantes de otras representaciones parlamentarias, “preparan el camino para debatir el [proyecto de] adelanto de elecciones sin pluralidad”, con el objetivo, indica la bancada de izquierda, de “rechazar la propuesta”.

#ALERTA: Nuevamente la @BankadaFP y aliados imponen su mayoría y disminuyen representación de varios grupos parlamentarios opositores en comisiones como la de Constitución. Preparan el camino para debatir el adelanto de elecciones SIN PLURIDAD y rechazar la propuesta. pic.twitter.com/p3cfwAsJMw — Bancada Nuevo Perú (@NuevoPeruGP) August 6, 2019

Vladimir Cerrón

Por otro lado, Richard Arce aseguró en una entrevista con RPP que la agrupación de izquierda no se reunirá con el partido Perú Libre, del hoy condenado a prisión Vladimir Cerrón, quien es, a la fecha, gobernador de Junín.

“Es imposible (forma una alianza), particularmente desde mi posición. No habría ninguna posibilidad, no habría coherencia. No podríamos estar con una persona que tiene una sentencia que está aludida a un tema estrictamente de corrupción respecto a haber favorecido a una empresa en una licitación de obras. No hay medias tintas en estos casos”, dijo el parlamentario de izquierda.