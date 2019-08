78 % a favor del adelanto de las elecciones generales al 2020, según Datum

Respaldo. Durante su mensaje a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que presentará un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales al 2020. Esta propuesta fue entregada días después y ahora está en manos del Congreso para que sea debatida.

La iniciativa del Ejecutivo primero será evaluado en la Comisión de Constitución que recién se instalará el 15 de agosto. De ser aprobada, pasará al Pleno del Congreso. La propuesta tiene como objetivo de que tanto los congresistas, como el jefe de Estado, acaben sus funciones el próximo 28 de julio del 2019.

PUEDES VER César Villanueva se pronuncia tras revelaciones de Jorge Barata

El adelanto de elecciones propuesto por Martín Vizcarra fue bien recibido por congresistas de izquierda y otra bancadas, pero no fue así con los legisladores de Fuerza popular y el Apra, quienes incluso lanzaron insultos al jefe de Estado el día que lo anunció.

Esta propuesta fue puesta en consulta de la ciudadanía por parte de Datum y se obtuvo que el 78 % de ciudadanos respalda la propuesta, frente a un 19 % que la rechaza y 3 % que no sabe, no comenta. Esta encuesta fue publicada en el diario Perú 21.

PUEDES VER Odebrecht: capturan a exfuncionario de Félix Moreno por el caso Costa Verde Callao

Por otra parte, 63 % piensa que Martín Vizcarra debe cerrar el Congreso mediante una nueva cuestión de confianza si no aprueba el adelanto de elecciones. Un 20 % de la población juzga que tanto el presidente como el Parlamento deben permanecer en funciones hasta el 2021; 14 %, que el presidente debe renunciar; y 3% no sabe, no comenta.

Respecto a la actual crisis política, el 39 % responsabiliza al Congreso; 26 %, a los electores por elegir sin pensar; 18 % señala tanto al Congreso como al Ejecutivo; 11%, al Ejecutivo, por confrontar; y 6% no sabe, no opina