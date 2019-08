Arce: “Es imposible” que Nuevo Perú forme alianza con partido de Vladimir Cerrón

Luego que el Poder Judicial condenó a 4 años y 8 meses de prisión al gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, el congresista Richard Arche aseguró que no cabe la posibilidad que Nuevo Perú forme alianza con Perú Libre para las siguientes elecciones generales.

En entrevista con RPP, el parlamentario de Nuevo Perú sostuvo que se trata de un tema de “coherencia”, dado que Cerrón ha sido sentenciado a un caso de corrupción.

“Es imposible (forma una alianza), particularmente desde mi posición. No habría ninguna posibilidad, no habría coherencia. No podríamos estar con una persona que tiene una sentencia que está aludida a un tema estrictamente de corrupción respecto a haber favorecido a una empresa en una licitación de obras. No hay medias tintas en estos casos”, expresó Richard Arce.

“Es una sentencia y está relacionada a corrupción, porque hablan de colusión y está involucrado también el alcalde de Huancayo, que es su socio político”, añadió.

Ambos partidos, junto a las organizaciones de Gregorio Santos y Zenón Cuevas, mantenían conversaciones para posiblemente ir a las elecciones. Vladimir Cerrón, anteriormente, había señalado que en diciembre se iba a definir esta eventual alianza. No obstante, su condena cambia el panorama. “Hemos generado un espacio de diálogo con diferentes líderes de izquierda”, aseguró Richard Arce.

PUEDES VER Vladimir Cerrón es condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva [VIDEO]

Asimismo, se refirió al comunicado de Perú Libre, que señala que Cerrón es un perseguido político. Frente a ello, Arce sostuvo que “en ningún extremo del documento siquiera hace un descargo para argumentar inocencia. Bajo esa argumentación, Keiko Fujimori también recaería en ese tipo de explicaciones”.

Nuevo Perú no se encuentra inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Sin ello, se encuentra imposibilitado de participar en las elecciones generales sin una alianza. Sin embargo, Richard Arce señaló que “las expectativas de nosotros como partido político pasan a un segundo plano. Vamos a ver una alternativa, pero no vamos a jugar en función de intereses político partidario”.