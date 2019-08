José Luis Lecaros cuestiona el trabajo de la Fiscalía

José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, criticó la labor de la Fiscalía al ser preguntado por la razón de que jueces cuestionados sigan ejerciendo funciones. Enfatizó que es responsabilidad del Ministerio Público el que no se concluyan las acusaciones.

El magistrado cuestionó en específico que los fiscales no cumplen con los plazos para avanzar de investigación preliminar a la preparatoria, por lo que solicita medidas cautelares que después se convierten en arrestos domiciliarios.

“Por ejemplo, no encuentro razón para que investigaciones el caso Odebrecht estén tres o cuatro años sin pasar a investigaciones preparatorias o a acusación. Los fiscales no están cumpliendo con los términos legales, no sé si por falta de apoyo o logística, pero es evidente que hay una deficiencia en su trabajo”, declaró en entrevista para Perú21.

Sostuvo que los trabajadores de la entidad que defiende al estado no trabajan a la velocidad que se requiere para que el Poder Judicial emita una sentencia.

“Es evidente (que no respetan los plazos de investigación). Los arrestos domiciliarios que se registran, y no solo en casos de corrupción, son porque la Fiscalía no ha cumplido con los plazos para formular una acusación y conseguir una sentencia. Los fiscales no trabajan a la velocidad que se necesita”, insistió.

Odebrecht y acuerdo de colaboración eficaz

Lecaros considera que no se debe entregar los S/524 millones a la empresa Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, a pesar que el Ministerio Público en su informe declaró que sí cumple con los requisitos para a devolución del dinero.

“Hay otros casos de corrupción en los que Odebrecht ya aceptó el pago de coimas, entonces ¿qué esperan para formular investigación preparatoria? Se llega a esta etapa cuando hay indicios suficientes en una investigación preliminar”, resaltó.

Sin embargo, aclaró que el argumento fiscal sebe ser evaluada si es válido o no únicamente por la jueza que homologó el acuerdo. Agregó que en el convenio se estableció la diferencia de “investigaciones” con "procesos penales”, y sobre la implicancia de los mismos debe ser aclarado por la magistrada.

Investigación contra juez Quintanilla

José Luis Lecaros confirmó que este martes el procurador del Poder Judicial estará presentando la denuncia penal contra el exjuez Manuel Quintanilla, quien renunció luego de revelarse unas conversaciones que sostuvo con el prófugo César Hinostroza, presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sostuvo que el proceso en su contra está estancado porque la Junta Nacional de Justicia, entidad que se encargará de evaluar a cada juez, no cuenta con miembros elegidos. Indicó que en el aspecto disciplinario, por la parte penal, quien debe investigar es la Fiscalía.

“En el Poder Judicial todos sabemos quién es quién. Yo le puedo asegurar que no todos los sindicados son corruptos y hay algunos que no son sindicados que lo pueden ser. Y, por supuesto, para toda persona que es honesta es muy incómodo trabajar con personas que no lo son”, comentó.

El presidente del Poder Judicial aceptó que la institución que lidera no es aprobada por la población luego de la revelación de la red de corrupción en el sistema judicial, que inició con los CNM Audios, en el año pasado.