Gorki Gonzales: “El diálogo es el único camino para salir de la crisis política”

Por: Edgar Gamboa

A más de una semana del anuncio de adelanto de elecciones, el tema sigue en debate y son diversas las posturas que concita la propuesta. Ante ello, consultamos al constitucionalista y académico Gorki Gonzales, quien ve en esta crisis política -que no es nueva- una oportunidad de fortalecer nuestra democracia.

¿Cuáles son los posibles escenarios de no aprobarse el proyecto del Ejecutivo para el adelante de elecciones?

Imaginar posibles escenarios, respecto de situaciones que no se han producido, es como tener una bola de cristal y a partir de ella inventar nuevas bolas de cristal. Me parece que lo sensato es generar una reflexión que busque propiciar más bien el diálogo, y que haga posible salir de la crisis con el menor daño colateral.

Aunque el rechazo del Congreso no es especulación.

Bueno, ha sido una primera reacción. A mí me parece que lo que hay que hacer, antes de plantear cualquier circunstancia procedimental, o algo que se le parezca, es que las partes en contienda puedan lograr un acuerdo. Y eso implica, seguramente, lo que ya ha venido haciendo el premier, con mucho tino, acercarse al presidente del Congreso.

En su primera respuesta usó la palabra crisis.

Sí, claro. Y no hablo de una crisis que se haya producido en la última semana o en los últimos meses. Esto tiene que ver con que el Perú no pudo recuperarse de la crisis de los años noventa. Estamos viviendo una suerte de resaca de un proceso que no se curó.

¿Por qué no se curó?

Por falta de voluntad política, que dio como resultado que estas demandas institucionales y sociales no se pudieran llevar a cabo en su momento, del modo tal que hubiese existido el tiempo para que puedan madurar y ajustarse.

¿Cuál fue ese momento?

El Perú ha perdido la oportunidad de entrar en un proceso de reforma constitucional en dos momentos: con Toledo y con Humala. El momento de Toledo reunía todas las condiciones, pero no hubo voluntad. Y bueno, Humala acabó alineándose con la Confiep.

Volvamos al presente. ¿Aprobará el Congreso el adelanto de las elecciones?

Estamos viviendo un momento importante en el que es necesario que las partes se pongan de acuerdo. Y un acuerdo político termina siendo siempre una medida civilizatoria. Es la oportunidad de demostrarnos que podemos afrontar una crisis a través del diálogo. Esa es la única salida y confío en que el proyecto se va a aprobar.

Ha dicho que es la única salida. ¿Unas nuevas elecciones solucionarán la crisis?

No, pero sería un primer paso. Lo que tenemos es una pérdida absoluta de credibilidad institucional. Se ha perdido la confianza y lo que hay que hacer es reconfigurarla, a partir de nuevas reglas.

¿Y cuáles serían esas nuevas reglas?

Son muchas. Pienso en la existencia de un parlamento bicameral, en una mejor representación de las poblaciones indígenas en el Congreso, repotenciar la descentralización y la educación, que los derechos sociales sean considerados derechos fundamentales...

¿Una nueva constitución?

Por qué no. Ese podría ser un siguiente paso.