Salgado dice que Del Solar no la convenció tras reunión por adelanto de elecciones

El primer ministro Salvador del Solar se reunió el último lunes con los voceros de Fuerza Popular para llegar a un consenso sobre el proyecto de ley del adelanto de elecciones al 2020. Sin embargo, Luz Salgado, quien estuvo en la cita aseguró que no la convenció.

El presidente Martín Vizcarra anunció la propuesta de reforma constitucional durante su mensaje a la nación del 28 de julio y luego de tres días se presentó la iniciativa legal al Parlamento.

Tras esto, el jefe del Gabinete Ministerial inició una ronda de diálogo con las bancadas para llegar a consenso del proyecto que busca nuevos comicios presidenciales y congresales.

Fuerza Popular y Salvador del Solar

El primer ministro Salvador del Solar solicitó a la bancada Fuerza Popular reunirse para conversar sobre el adelanto de elecciones. La agrupación aceptó con la condición de que la cita se realice en el Congreso.

La reunión se concretó y duró casi dos horas. A la salida el vocero Carlos Tubino señaló que se posibilitó a continuar con el diálogo luego de la conversación cordial y positiva que tuvieron.

No obstante, a Luz Salgado no le convenció lo conversado con Del Solar por lo que en la mañana de este martes indicó no tener una posición decidida.

“No (me han convencido), porque el pretexto principal era que nosotros no habíamos aprobado las reformas políticas (...) las reformas políticas las hemos trabajado con los dos ministros tanto Del Solar como Zeballos”, respondió en entrevista con RPP Noticias.

Mas bien, la fujimorista insistió en que en la Comisión de Constitución se esforzó en trabajar los proyectos de reforma política hasta el 25 de julio. La de inmunidad parlamentaria fue a la que se alteró su esencia, lo que el Ejecutivo insistió que no debían hacer.