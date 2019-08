Barata y Boleira dirán a quiénes dieron dinero por Gasoducto Sur

Por: Henry Cotos

Los exdirectivos de Odebrecht Jorge Barata y Ricardo Boleira serán interrogados hoy y mañana por los fiscales peruanos del caso Lava Jato, Rafael Vela, Domingo Pérez y Geovana Mori, en Sao Paulo, Brasil.

En la diligencia deberán revelar la identidad de las personas identificadas con seudónimos en los documentos proporcionados por Odebrecht al Ministerio Público sobre 17 transferencias por un total de US$ 3 millones 70 mil, realizadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre del 2014, en el gobierno de Ollanta Humala.

PUEDES VER Zeballos: Extradiciones de Toledo e Hinostroza se darán a más tardar en mayo

Según la información suministrada por Odebrecht, se pagaron dos recibos de US$ 900 mil a una persona identificada como ‘Princesa’, se entregó US$ 500 mil a ‘French’ y US$ 450 mil a ‘Magali’. Barata y Boleira deben identificar a las personas que están detrás de esos seudónimos.

El informe que el Equipo Especial Lava Jato envió a la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia dice que Odebrecht reconoció que “hubo pagos con recursos no contabilizados admitiendo (Odebrecht) responsabilidad penal por la ilicitud de dichos pagos”.

También será materia de consulta los pagos ilícitos de Odebrecht para adjudicarse el contrato de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en Tarapoto, cuando César Villanueva era presidente regional de San Martín. Asimismo, les preguntarán si hubo pagos ilícitos en los proyectos de Olmos y Chavimochic.

PUEDES VER Juez Concepción decide mañana si caso de Humala-Heredia pasa a juicio oral

Los empresarios también hablarán de los aportes a las campañas de Keiko Fujimori y Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. En el caso de la hija del exdictador Alberto Fujimori, se pedirá a Barata precisiones sobre la ruta del dinero que se entregó para la campaña electoral, a través de Jaime Yoshiyama.

El abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffmann, aseguró que su defendido dará la información que se le requiera, en cumplimiento del acuerdo de colaboración firmado y homologado.