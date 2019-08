Alejandro Toledo: Avi Dan On no aceptó ser colaborador eficaz

El extrabajador de confianza Alejandro Toledo, Avraham Dan On, sostuvo que rechazó ser colaborador eficaz en el caso del expresidente, quien es investigado por haber recibido presuntas coimas de la constructora Odebrecht y, también, por el caso Ecoteva.

Dan On, desde Tel Aviv, en Israel, donde reside, sostuvo que no consideró la alternativa de acogerse a la figura de la delación con beneficios que le proponía el Ministerio Público porque no habría podido corroborar sus declaraciones con pruebas.

“Me han ofrecido [ser colaborador eficaz], pero les digo [...] ¿Quieres que invente una realidad falsa? ¿Qué voy a inventar? Pero yo me siento mal y no lo voy a corroborar, así es la situación”, dijo el exasesor de seguridad de Toledo en una entrevista con El Comercio.

Avraham Dan On fungió como consultor en materia de seguridad de Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno, entre los años 2001 y 2006. Cuando las investigaciones en torno al exmandatario por los casos Odebrecht y Ecoteva, el israelí fue implicado por presuntamente haber cometido el delito de lavado de activos.

Dan On se encuentra vinculado a Ecoteva debido a que fue quien constituyó la empresa en Costa Rica. Sin embargo, señaló que no tenía una relación con Eva Fernenburg, madre de Eliane Karp, quien figuró como titular de la firma.

“Si yo creía que algo iba a ser ‘chueco’ con esto, jamás permitía que mi hijo esté vinculado”, señaló Dan On. La referencia a su hijo, para precisar, radica en que el exmilitar israelí indicó que, luego de terminar su trabajo en el Perú en el 2006, Josef Maiman le ofreción un puesto ejecutivo en una empresa.

“Me dijo que iba a enviar un fondo de plata para avanzar y hacer otras inversiones. Hemos quedado [quedamos] que esto iba a ser ne Costa Rica porque él tenía anteriormente oficina [ahí]. Allí abrimo Ecostate y la anterior era Milan. Y como yo pensaba trabajar en Latinoamérica, necesitaba una empresa y también registré a mi hijo como secretario de la empresa. Él no sabía para qué era”, indicó Avraham Dan On.

Dan On, asimismo, indicó que, respecto a Ecoteva, Josef Maiman le había dado como instrucción que ayudara a Eva Fernenburg, pero que “ella la manejaba”.

No obstante, precisó que “todo lo tenía en control la oficina de Maiman. Las cuentas bancarias, todo”.

Jorge Barata

En algunas de sus declaraciones a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Jorge Barata, exCEO de Odebrecht en el Perú, señaló que Avraham Dan On, en el 2004, durante una reunión en Palacio de Gobierno, se le acercó para decirle que era el intermediario para que la constructora brasileña pueda ganar la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

En respuesta, el exasesor de seguridad de Alejandro Toledo señaló que eso era “ridículo”.

“Es un ridículo que yo, en un evento público en Palacio, me acerco a una persona que no conozco y le hablo de este tema en esta forma. Es ridículo. Esto ya está coordinado con Maiman”, dijo Dan On.

Para el exasesor de seguridad de Palacio, “todas las declaraciones" han sido coordinadas. Es por este motivo que Josef Maiman “ha cambiado su versión hasta cinco veces”, según señaló.

“Yo en Palacio, en un evento público, mi enfoque no está en Barata ni en nadie, solo en el presidente [Alejandro Toledo] y la gente invitada, y viendo la seguridad funcionando. Esto es un dicho, que Barata puede decir cualquier cosa que le conviene”, se defendió el israelí.