Sheput: “Hay que mandar al archivo” la propuesta de adelanto de elecciones al 2020

El congresista Juan Sheput se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo sobre adelantar las elecciones generales al 2020, criticando la propuesta del presidente Martín Vizcarra y señalando que se debe archivar.

El parlamentario de Contigo añadió que su agrupación evalúa reunirse con el premier Salvador del Solar para tratar el tema e insinuó que la iniciativa legislativa es para llamar la atención y no tomar en cuenta otros problemas que hay en el Perú.

“Estamos evaluando si vamos a aceptar o no la invitación (de Del Solar), pero el presidente está en campaña cuando todavía no se ha tomado una decisión. Creo que hay que dejar de lado esta situación de incertidumbre y hay que mandar al archivo ese proyecto que no tiene ni pies ni cabeza”, declaró Juan Sheput a la prensa.

Asimismo, expresó que la decisión de Martín Vizcarra de acortar el mandato presidencial y congresal es una medida para “pechar al Congreso”. “Cada vez que ha tenido problemas sociales o económicos, pecha al Congreso, como consecuencia de Tía María, de la parálisis de la reconstrucción del norte, de la debacle económica, de la disparada del dólar. Como consecuencia de eso, pide adelanto de elecciones”, sostuvo.

Se recuerda que Juan Sheput formó parte de Peruanos por el Kambio durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynki. No obstante, tomó distancia de la bancada oficialista en marzo del 2019, junto con el partido que cambió de nombre a Contigo.

Contigo ya había expresado su rechazo al proyecto de adelanto de elecciones, exigiendo la renuncia del Martín Vizcarra.