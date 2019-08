Salvador del Solar al Congreso: “Nos ponemos de acuerdo para irnos”

Salvador del Solar, primer ministro del Perú, se refirió a la propuesta del Ejecutivo para que se adelanten las elecciones generales al 2020 y ya no se realicen en el 2021, tal y como está previsto.

“Estamos dejando de lado la confrontación en estos momentos y lo que decimos es: ‘Nos ponemos de acuerdo para irnos, no hay ganadores, no hay perdedores, por el bien del Perú’. […] No se trata de algo contra el Congreso, se trata de algo por el Perú”, dijo en Cuarto Poder al ser consultado sobre la relación que se está llevando con el Parlamento.

Este lunes, Salvador del Solar se reunió con legisladores de Fuerza Popular para debatir acerca del proyecto del Ejecutivo para que las elecciones generales sean el 2020. Luz Salgado, Rosa Bartra, Milagros Takayama, Octavio Salazar y Carlos Tubino estuvieron presentes.

Por su parte, Carlos Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular, manifestó antes de la reunión que el grupo parlamentario no había definido una postura. “Lógicamente hay tres salidas: aceptar lo que el premier planteará; no aceptar el referéndum, pero con un consenso lograr la aprobación de adelantar elecciones en dos legislaturas; y archivarla", expresó en RPP.

Cabe señalar que Martín Vizcarra también se refirió al adelanto de elecciones e indicó que es lo más óptimo para que el pueblo pueda decidir a quiénes quiere en el Congreso y en Palacio.

“El domingo 28 de julio, en el mensaje de la nación, en el Congreso, dije que es necesario darle nuevamente la oportunidad al pueblo para que se pronuncie y vayamos por nuevas elecciones para el cambio de oportunidades. La crisis política ya lleva años y ha llegado el momento de decir basta para que el pueblo pueda elegir buenos congresistas. Hay que darle la oportunidad y renovar el Ejecutivo para tener una nueva etapa”, dijo desde Ate.

“¿Por qué se oponen? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Nosotros somos servidores públicos, nos debemos al pueblo”, recalcó Martín Vizcarra.