Nunca he sido de izquierda porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Pedro Olaechea.

La elección de Olaechea ha sido una declaratoria de guerra. Juan Carlos Tafur.

No soy el reyecito del congreso. Pedro Olaechea.

Vizcarra es el único político honesto hoy. El resto, una sarta de comechados microcefálicos. Daniel Abugattás.

Si hablamos de S/ 850, adentro del Perú es mucho, acá [en Lima] puede ser poco. Pedro Olaechea.

El pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Mercedes Aráoz.

La reacción de Aráoz sugiere que sí era conveniente mantenerla fuera del proyecto. Mirko Lauer.

La felicito por su coraje para decir las cosas claras. Juan Sheput sobre Aráoz.

No me tiene confianza. Seguiremos siendo amigos, pero ya no hay la confianza política de antes. Mercedes Aráoz sobre el presidente Vizcarra.

Ojalá tengamos muy pero muy pronto a Mercedes Aráoz como la primera presidenta del Perú. Yeni Vilcatoma.

Es constitucional que Aráoz asuma la presidencia. Héctor Becerril.

Por supuesto. Juan Sheput sobre si Mercedes Aráoz puede ser presidenta.

¿El congreso se va a poner en modo Meche? Phillip Butters.

Hay una sensación de asco moral contra el congreso. Víctor García Toma.

Nos hubiera gustado que cierre este congreso que es muy peligroso para el país. Walter Aduviri.

Se enfrentó al congreso más reaccionario y mediocre que ha tenido el Perú. Vladimir Cerrón sobre Vizcarra.

Vizcarra se va al extremo: si le duele la cabeza, se la corta. Juan Sheput.

Invoco a no perder la tranquilidad. Salvador del Solar.

Nuestra autocrítica es haber pisado el palito en relación al actuar del Ejecutivo. Fujimorista Milagros Salazar.

Por sesenta minutos estuve en la bancada de Salaverry. Maritza García.

Nuestro único interés ha sido sacar adelante al país. Héctor Becerril.

Soy una persona seria, creo que merezco respeto, esto no es una cuestión de apego al cargo. Jorge del Castillo sobre su oposición al adelanto electoral.

La cúpula del Apra no representa a las bases del partido. Hugo Otero.