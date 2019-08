Mercedes Aráoz: “Me es difícil volver a tener confianza en Martín Vizcarra” [VIDEO]

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, señaló que el presidente Martín Vizcarra le pidió disculpas por no informarle sobre la propuesta de adelanto de elecciones generales al 2020. Sin embargo, afirmó que pese a ello le es difícil confiar nuevamente en el jefe de Estado.

“Me es difícil volver a tener confianza [en el presidente], la verdad me es difícil, trataré de ver cómo resolver este tema y conversar. Yo se lo he dicho, no le he mentido y le he dicho ‘aquí ha habido un momento difícil en la relación de confianza porque no has confiando en mí, qué significa esto’", precisó.

Durante una entrevista a Cuarto Poder, Mercedes Aráoz indicó que no ha podido convencer al mandatario para que termine su gobierno en el 2021. En esa línea, le aconsejó a Vizcarra Cornejo que abra las puertas al diálogo.

“Yo no voy a poner en riesgo a mi país y voy a trabajar hasta donde sea posible para que el presidente culmine su mandato y el Ejecutivo también”, precisó.