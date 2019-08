Arequipa: familia de Gobernador Elmer Cáceres enfrentada por venta de terrenos a minera

Roberth Orihuela Q.

La familia del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está envuelta en un problema por unos terrenos en la provincia de Caylloma que fueron vendidos a la minera Buenaventura.

María Mogollón, pareja del abuelo materno de Elmer Cáceres, demandó ante el Juzgado Mixto de Caylloma a su esposo Abraham Llica Llosa e hijos de este, Antonio y Pio Llica de la Cruz. También están incluidas las esposas de ambos. A todos acusa de realizar indebidamente una compra-venta de un terreno que también era de su propiedad. Sostiene que ella nunca lo consintió.

La demanda ya fue admitida y se ha notificado a los implicados para que respondan.

Dura historia

En la demanda presentada por María Mogollón, esta cuenta cómo los hijos del primer compromiso de su esposo Abraham Llica se aprovecharon de él para comprarle un terreno que era propiedad de ambos y que luego fue vendido a la minera Buenaventura.

Este diario viajó hasta Caylloma para tomar el testimonio de Abraham Llica y su pareja y demandante María Mogollón.

Abraham Llica Llosa, de 97 años, nos recibe en su humilde casa construida de adobe y techo de calamina. Le contamos por qué hemos llegado hasta su hogar, ubicado en el distrito de Chivay (Caylloma), a 4 horas de viaje en bus desde Arequipa. Sus hijos, Antonio y Pío Llica de la Cruz, vendieron en 2013 las tierras que le pertenecían a él y a su segunda esposa, María Mogollón, a la minera Buenaventura por S/ 2 millones.

Se sorprende y asegura que no ha recibido ni un sol de ese negocio. Evidencia de ello es la pobreza en la que vive este anciano de 97 años, quien además es abuelo materno del gobernador Elmer Cáceres Llica.

¿Qué pasó?

Según cuenta María Mogollón, las tierras las compró junto a su esposo y su cuñado en mayo de 1980. Se trata de varios fundos; Maquiña, Pusa, Chairuña y Huacaña, que suman 775 hectáreas.

Estas tierras están llenas de pastizales, se ubican en el distrito de Tapay (Caylloma) y no servían más que para alimentar el ganado. Es en el año 2010, cuando Elmer Cáceres Llica era alcalde de Caylloma, que la minera Buenaventura se interesó por conocer a los propietarios de las tierras donde estaban haciendo estudios de exploración para extraer mineral. De esto da cuenta doña María Mogollón. “Entre ellos (los hijos del primer matrimonio de don Abraham) se habían comunicado. Dicen que en la estancia del papá va a haber mina. Entonces se lo llevaban para Arequipa como de paseo. Nosotros no sabíamos nada de la mina. Yo inocente”.

En uno de esos viajes, el 14 de diciembre del 2010, Pío y Antonio Llica de la Cruz llevaron a su padre donde el notario Javier de Taboada. Allí el anciano firma la Escritura Pública N° 10778, vendiendo la mitad de los terrenos que poseía a cambio de US$ 9 mil. Según sus propias palabras, no recuerda para qué era el documento y tampoco que le hayan dado dinero. Es más, en la propia escritura se indica que no se presentó documento que acredite el pago.

Negocio redondo

Tras obtener la titularidad de esas tierras, en 2013 los hermanos Pío y Antonio Llica de la Cruz vendieron los terrenos a la mina Buenaventura, a través de las Escrituras Públicas 7546 y 7547. En la primera se da cuenta de un convenio de apoyo social, que no es más que una gratificación que se da a los vendedores por acceder a dar sus tierras a la minera. Por ello obtuvieron S/ 1 millón. El segundo documento es de la venta de las tierras por otro millón.

Los esposos Llica Mogollón aseguran que de ese dinero no han recibido nada. Es más, indicaron que fueron sorprendidos. “De repente me ha engañado. Recuerdo haber ido a Arequipa. Me hizo firmar ante un notario. No me dio plata”, cuenta don Abraham. Doña María agrega que su esposo le contó que solo le dieron un plato de comida y una cerveza tras la venta.

Buen tío

Fuentes cercanas al gobernador Elmer Cáceres indicaron que este es muy cercano a sus tíos Antonio y Pío Llica. Una prueba de ello es que lo habrían apoyado en la campaña. Asimismo, Antonio estuvo presente en la celebración de Cáceres cuando ganaron las elecciones.

La República buscó a Antonio Llica de la Cruz en su casa ubicada en el distrito de Hunter, empero no hubo respuesta. Cuando se le llamó por teléfono, aseguró que el contrato de compra-venta cuestionado es válido y legal. Luego no quiso contestar nada más, alegando que era un tema judicializado.

Sobre el tema, el gobernador Elmer Cáceres respondió a través del área de Imagen Institucional. Se indicó que Cáceres no tiene nada que ver en este caso, refirieron que es un tema familiar.

Buscan recuperar terreno

María Mogollón considera que la venta que firmó su esposo es fraudulenta porque debieron hacerla juntos. “Nosotros compramos los terrenos juntos cuando ya estábamos casados”, señaló.

Es por ello que ha iniciado un proceso legal para recuperar la titularidad. El documento que fue ingresado el pasado 22 de enero ya fue admitido.