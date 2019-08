Yonhy Lescano no descarta postular a la presidencia en el 2020

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano regresó a sus funciones legislativas este lunes, tras 120 días de suspensión por presunto acoso sexual contra una periodista. El parlamentario dijo verse como precandidato presidencial para el 2020.

Lescano reiteró estar de acuerdo con el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, propuesto por el presidente Martín Vizcarra. Sostuvo que si el Parlamento la rechaza el jefe de Estado deberá convocar a elecciones.

Lescano como precandidato

Yonhy Lescano reiteró que mantiene una buena relación con los militantes de las bases de su partido Acción Popular, que es lo que le interesa. Comentó que si su agrupación política lo elige para que lidere la elecciones del 2020, él asumirá el deber correspondiente.

“Tengo el respaldo de los militantes de bases. Si un político ve que su país esta siendo saqueado no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que intervenir y ese es el propósito nuestro. Si el partido me da la responsabilidad en la representación en elecciones generales la voy a asumir”, declaró a la prensa.

Lescano y bancada Acción Popular

Por otro lado enfatizó que no le interesa la relación con sus colegas de bancada en el Parlamento. Los consideró cómplices al haber apoyado la sanción que le impusieron tras la denuncia de acoso en su contra.

“No sé cómo será la relación porque los señores fueron cómplices con su silencio ante la cobarde decisión que se tomó en este Congreso. No me interesa la posición que tomen ellos. No me interesa”, insistió.

Además, en conversación con La República comentó que la denuncia por la que fue suspendido fue una venganza de Fuerza Popular y el Apra; sin embargo, ahora regresará con más fuerza.

“No hay trabajo, no hay comisiones, pero ya estoy despachando con personal de mi oficina, después de la venganza del fujiaprismo, una patraña, una calumnia. He vuelto con más fortaleza para seguir luchando contra la corrupción en el Perú”, comentó.