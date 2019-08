Del Castillo sostiene que el Apra “evaluará” reunirse con Del Solar

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se reunió esta tarde con Fuerza Popular, la sexta con la que dialogó sobre la propuesta del Gobierno del adelanto de elecciones al 2020. Sin embargo, el Apra discutirá si aceptan o no la convocatoria.

Así lo hizo saber el congresista aprista Jorge del Castillo asegurando que no estará de acuerdo con reunirse con Del Solar si la reunión se basará en aceptar lo que el Ejecutivo imponga sobre la reforma constitucional en mención.

“(¿Aceptarán reunirse con Salvador del Solar?) Tenemos que evaluar. Si es asistir para decirle: ‘Sí señor, estamos de acuerdo’, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es muy importante los tres fundamentos: no retroactividad, no trasgresión del periodo constitucional y no trasgresión de la propia Constitución inventando causales que no existen”, explicó.

Del Castillo considera que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha cometido un error político al presentar la propuesta de ley para que este 28 de julio de 2020 juramenten nuevas autoridades presidenciales y congresales.

“El señor Vizcarra ha cometido un error político. Se ha puesto de salida, solito, sin que nadie se lo pida”, agregó.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, durante su mensaje a la nación anunció que presentará la reforma constitucional que plantea adelantar las elecciones. Tres días despuésel Ejecutivo presentó la propuesta legal, en ella se agrega que el jefe de Estado no podrá ser elegido.

Reuniones de Del Solar con bancadas

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, visitó el Congreso de la República este lunes para reunirse con la bancada Fuerza Popular. El último viernes dialogó con otras agrupaciones como Acción Popular, Alianza por el Progreso, entre otras.

Junto a Pedro Olaechea, titular del Parlamento, sostuvo que han coordinado que trabajarán en conjunto para el bien del país.

“Vine para ratificar nuestro compromiso de poner los intereses del Perú por encima de todos los intereses, y para buscar una salida constitucional a esta situación que queremos superar por el bien del país”, comentó.

Por su parte, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, comentó que se abrió la posibilidad de continuar con el diálogo sobre la propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones al 2020. Además calificó el diálogo como abierto, cordial y positivo.