¿Asoma un Apra post-Alan?

Una entrevista concedida por Hugo Otero a este diario sirve para recordarnos los problemas del Apra. El partido parece políticamente descalificado por desavenencias internas que le impiden elegir nuevas autoridades, y por la desaparición de Alan García, quien en las buenas y en las malas fue su principal locomotora electoral.

Otero denuncia a una cúpula distanciada del sentimiento de las bases, debemos entender que los congresistas. Reclama el fin del largo entendimiento del Apra con el fujimorismo, y un giro de vuelta al izquierdismo de hace muchos decenios. Su pedido en lo esencial es un cambio de figuras para un cambio de ideología partidaria.

Tras el suicidio de García, hace poco más de tres meses, los cinco parlamentarios del Apra quedaron como sus herederos políticos de facto. Luego de un breve duelo las cosas en la bancada retomaron su curso, pero el tema de la mala sangre en el partido no se resolvió. Ahora lo principal para el partido es elegir nuevo secretario general y nuevas autoridades.

La fecha del siguiente congreso partidario ya ha sido fijada para octubre, y los organizadores ya están recorriendo el país. Para tranquilidad de Otero, la bancada del Apra dice que ninguno de ellos aspira a la próxima secretaría general. Actitud que en alguno de ellos puede ocultar un interés por la próxima candidatura presidencial del partido.

Pero si bien ningún congresista quiere esa secretaría, en una elección que será por listas completas, todos podrían llegar a algún cargo partidario.

Pero ya hay propuestas y autopropuestas para esa secretaría general. Un amplio grupo hace hincapié en la conveniencia de la figura de Ricardo Pinedo, ex secretario privado de García y el aprista más cercano al ex presidente, con manejo consistente de los asuntos partidarios. Pero Pinedo no parece estar realmente en campaña, sino observando hacia dónde soplan los vientos.

Quien sí está en una intensa campaña rebosante de recursos es Elías Rodríguez. Se le recuerda, entre otras cosas, por el amoblado de sus oficinas parlamentarias cortesía de los Sánchez Paredes, el plagio de un proyecto de ley que lo sacó de una vicepresidencia, y un depósito a su favor hecho por José Nava, definido como un préstamo de amigos.