Anselmo Lozano exhorta a funcionarios a no negociar obras públicas con dádivas

Chiclayo. El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, instó a sus funcionarios y a los contratistas a ejecutar obras de calidad y en plazos menores extendiendo sus horarios de trabajo, sin involucrarse en el pago o recepción de dádivas por el pago de las valorizaciones.

Estas declaraciones las dio en el marco de la ejecución del proyecto “Creación del servicio inicial escolarizado en las I.E. n.° 11165 El Marco, n.° 11153 El Verde, n.° 10208 Túcume, n.° 10227 San Bernardino y n.° 499 Hacienda Sasape, de los distritos de Jayanca y Túcume”, que iniciaron el 17 de julio y espera culminarse el 14 de diciembre.

En ese sentido, Lozano Centurión indicó que la gestión de obras sin corrupción fortalecerá la meta de demostrar al Ministerio de Economía la capacidad de gasto de la entidad regional, con el propósito de obtener mayores recursos para más obras.

Precisó que en los pagos de las valorizaciones los funcionarios no deben vulnerar la ley de contrataciones, haciendo énfasis en que no se debe otorgar ni un agua mineral . “Es nuestra obligación cumplir con el pago regular. No hay que estar rogando a nadie, aquí no hay ‘peajes’ de una área a otra”, dijo.

Además, exhortó a los empresarios a presentar información correcta en los procesos de licitación, debido a que las hojas simples podrían ser detectadas en controles posteriores, dilatando la ejecución de los proyectos.