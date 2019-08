Salvador del Solar: “No vamos a enterrar la reforma política”

El primer ministro Salvador del Solar señaló que la reforma política no se verá perjudicada ante un posible adelanto de elecciones generales al 2020, ya que es una propuesta que viene del Ejecutivo.

“Para esta pregunta se necesita una voluntad política que no queda solo en manos del Ejecutivo. Hemos escuchado comentarios en el sentido de que con esto estaríamos enterrando la reforma política; hemos sido cuidadosos al evaluar y entendemos que no es así, que no estamos enterrando la reforma política”, señaló a Perú 21.

“Respecto a los seis proyectos que recibieron la confianza, el de inmunidad no tiene que ver con el proceso electoral, los otros cinco sí. De ellos nos parece que el de impedimento (para ser candidato) puede ser parte perfectamente de un nuevo proceso electoral adelantado”, agregó Salvador del Solar.

Sobre la iniciativa de impedimento, continuó explicando que podría ser parte de la legislatura si tiene su ratificación. Además, resaltó la importancia de que debe existir voluntad política de parte del Congreso.

Para Salvador del Solar, la propuesta del presidente Martín Vizcarra de que se realicen elecciones generales el 2020 busca que se ponga al país por encima de los intereses del mandatario y los congresistas, ya que es un acto de mutuo desprendimiento entre ambos poderes del Estado.

Del Solar también recalcó que no se trata de un proyecto de confrontación y evitó referirse a escenarios posibles, teniendo en cuenta que el Ejecutivo podría plantear una cuestión de confianza para que el Parlamento apruebe en un plazo corto el adelanto de elecciones generales al 2020.

“Yo, una y otra vez, y aquí me ratifico, prefiero no adelantar escenarios. Nuestra intención es cambiar este clima por el bien del país y adelantarnos a escenarios que podrían generar mayor confrontación va directamente en oposición al espíritu que queremos impulsar”, dijo.