Roque Benavides: “Cáceres Llica sabe lo que es generar riqueza”

Edwar Quispe

A horas de iniciarse el paro indefinido contra el proyecto minero Tía María de Southern, representantes del empresariado y autoridades hicieron exhortaciones para evitar posibles enfrentamientos y bloqueos de vías. A este llamado se sumó el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides Ganoza, quien lamentó que se haya llegado a esta situación e invocó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la población del valle de Tambo (Islay) y el Gobierno central a no romper el diálogo.

El empresario espera que se llegue a acuerdos para generar mayor riqueza económica, puestos de trabajo y oportunidades para la gente de Arequipa.

Benavides recordó que el gobernador regional, Elmer Caceres Llica, no es ajeno a las experiencias de gobierno con presencia de la inversión minera, pues durante su periodo como alcalde en la provincia de Caylloma se desarrolló el proyecto Tambomayo, perteneciente a la empresa Minas Buenaventura, de la cual es presidente.

"Él (Cáceres) ha sido alcalde de Caylloma, cuando ahí la compañía Buenaventura sí sacó adelante Tambomayo, y la verdad es que se logró poner en valor un recurso. Él conoce lo que es generar riqueza", dijo.

Respecto al pedido de anulación de la licencia de construcción de Tía María, Benavides indicó que no debería proceder por el concepto de Estado de derecho. Explicó que si una empresa en el Perú cumple con todos los requisitos que establece el Gobierno, puede solicitar y recibir los permisos que requiera.

“Yo no sé si Southern no es la empresa perfecta o si Tía María no es el proyecto perfecto, pero lo que sí sé es que se ha cumplido con todas las leyes de nuestro país. Cuando digo ‘nuestro país’, es el país de todos los peruanos, incluyendo a los arequipeños”, acotó.

El empresario indicó que aún se puede hacer un esfuerzo por conciliar las cosas que pueden estar mal en el proyecto, pero esto se logrará con el diálogo. Benavides indicó que los opositores al proyecto tuvieron la oportunidad de hacer sentir su voz durante las 42 audiencias con la población que llevó a cabo Southern. “Cuando ya está por comenzar la construcción, viene la oposición, creo que hay que buscar puntos de encuentro”, puntualizó.

Finalmente, pidió reflexionar en la frase del presidente Martín Vizcarra, de que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie, pues el Perú necesita poner en valor sus recursos con cuidado al medio ambiente y respeto a las comunidades.

Pierden clases el 30% de colegios

El gerente regional de Educación, Milton Casaperalta, señaló que por lo menos el 30% de colegios no podrá reiniciar clases mañana ni el martes debido a la suspensión de labores dictada por el paro regional indefinido contra Tía María. La mayoría de estas instituciones son particulares. La medida es aplicable en las Ugeles Norte, Sur, La Joya e Islay.