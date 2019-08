Rafael Vela participará en congreso sobre corrupción en San Marcos

Rafael Vela, fiscal superior y jefe del Equipo Especial Lava Jato, irá hasta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para ser parte del IV Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica ‘Pensar la Corrupción: Ciudadanía y Estado Democrático’.

El congreso será el 5 y 8 de agosto y Rafael Vela será uno de los 120 ponentes de todo Iberoamérica que estará presente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Algunos de los invitados son la Dra. Teresa Arrieta (Perú), Miguel Giusti (Perú), Eduardo González Di Pierro (México), Horacio Cerutti (México), Delfín Grueso (Colombia) y Arístides Obando (Colombia).

El encuentro iberoamericano se desarrolla desde el año 2013, y ha tenido a España, Colombia y México como sedes anteriores. En esta ocasión, será en la UNMSM y el ingreso es previa inscripción.

Recientemente, Rafael Vela se refirió al acuerdo con Odebrecht y señaló que se respetará. “Nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular. No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio”, dijo a La República.

Las declaraciones de Rafael Vela se dan luego de que el 26 de julio envió a la unidad funcional del Ministerio de Justicia encargada de ejecutar la Ley N°30737, un documento en el que señala que Odebrecht no tiene procesos pendientes con el país.

Asimismo, la postura del Equipo Especial se refleja en que, según fuentes del diario, casos como el de Susana Villarán, Keiko Fujimori y Gonzalo Monteverde ya están incluidos.