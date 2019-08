Marco Arana: “Hay delincuentes que han incursionado en el Congreso”

¿A qué atribuye el duro calificativo de mequetrefe a su persona por parte de Héctor Becerril?

Yo presenté la acusación constitucional en marzo del año pasado contra él y Águila, por el tráfico de influencias para nombrar miembros en el Consejo de la Magistratura. Ese es el origen del tema.

¿Lo ha llevado a un odio personal o es un odio de su bancada?

Claro, el chat “La Botica” me describe como un desgraciado al que hay que atacar, es una orden de Keiko, él es uno de los más hostiles, recuerda de que viene del sicariato de Lambayeque, está en su salsa.

¿Eso le afecta?

No, al contrario, te hace ver el tipo de persona que ha incursionado en política, el problema del Congreso es que hay delincuentes que han incursionado en la política.

¿Y Becerril es uno de ellos?

El sería uno de ellos, porque tiene investigación por el tema de “Los Wachiturros”, corrupción, tiene un hermano prófugo, otro sentenciado.

¿Este insulto es a raíz del rumor de su postulación a la presidencia de la República por el Frente Amplio?

Su último insulto tiene que ver con ese contexto, pero en él es recurrente, sus insultos, su trato grosero, medio matonesco en el Congreso mismo.

Con el adelanto de las elecciones difícilmente llegarán personas como Becerril al Congreso...

Esperaríamos que sí, aunque para eso se necesitan achicar las normas de la reforma política que prohíben, por ejemplo, que si hay en primera instancia una sentencia, porque no hay prohibición legal para quienes estén investigados, sea por el delito que fuere, participen en política y eso es parte de la debilidad de esta reforma política.

¿Ha sido un fracaso esta reforma?

La mal llamada reforma política tiene un gran problema: se concentra en el tema de la crisis y los escándalos parlamentarios, pero el fondo del descrédito de la política son los vínculos entre los políticos y los poderes económicos sean de carácter legal, por ejemplo, financiamientos privados, pitufeados, o financiamientos ilegales, que es lo que se está investigando con el tema de Odebrecht, pero no solo es eso. Antezana ha hablado muchas veces de los narcocongresistas, congresistas que fueron financiados por la minería ilegal, conocemos que en Reflexión Democrática, la ONG de Roque Benavides ha financiado campañas, o sea de manera legal o ilegal, los grandes poderes económicos condicionan a la política, y entonces el grave problema de esta reforma es que dicen querer combatir la corrupción pero solo por el lado de los corruptos, pero no por el lado de los corruptores.

¿Descarta alguna chance al fujimorismo para las elecciones?

No de ninguna manera, recuerda que los opinólogos de todos los medios decían que cuando se dividió Keiko con Kenji, era el fin del fujimorismo, sin capacidad de maniobra; yo he sostenido contrario a toda esa suerte de consensos sobre la descalificación del fujimorismo, que lo peor del fujimorismo está por venir y no me he equivocado, vino el último blindaje a Chávarry, el sabotaje a la última reforma política, la unidad de Keiko con Kenji, para colocar al representante de la Confiep en la presidencia del Congreso, y ahora mismo están conspirando para que habiendo recuperado la presidencia del Congreso puedan con Meche Aráoz, jugando en pared en el Ejecutivo, y el fujimorismo; no descartemos va a intentar la vacancia o renuncia (de Vizcarra) por todos los medios y va a intentar recomponerse, esta vez de la mano de poderosos sectores empresariales que estaban comprometidos en los temas de corrupción y no quieren que se llegue a fondo.

¿Lo de Tía María es una muerte anunciada?

No, otro de los temas que discrepamos desde el Frente Amplio con Vizcarra es que él representa la misma política neoliberal extractivista y por eso no ha querido ir a Islay, no ha querido hablar con los alcaldes ni con los productores agrarios, en realidad el hecho que él sabiendo que la licencia de construcción iba a ser rechazada haya permitido que su ministro la haya promulgado, más habla de su intento de querer recomponer su relación con algunos sectores empresariales, lo que ha generado es un conflicto que escapa de su control porque además tiene el rechazo que se va a expresar en el paro regional de Arequipa y tiene por ahora el rechazo de todos los gobernadores de la macrosur.❖