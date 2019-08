Las frases de la semana

“A la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza”.

Presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

“Hablé con ella y le expliqué cuál es el sustento (del proyecto) y hemos tenido una reunión cordial. Podemos discrepar en algunos aspectos, de qué decisión es la mejor, pero nuestra relación es cordial”.

Presidente Martín Vizcarra sobre Mercedes Aráoz.

“Nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular".

Fiscal Rafael Vela sobre pedido de Odebrecht para cobrar S/ 524 millones por la venta de Chaglla.

“Es mentira que Fuerza Popular debe presidir las comisiones que tiene hasta el fin de gobierno”.

Congresista Marco Arana aclara la recomposición de las comisiones en el Congreso.

“No me comunicó que plantearía el recorte de su mandato, lo que demuestra que usted no me tiene confianza”.

Vicepresidenta Mercedes Aráoz le habría dicho al presidente Vizcarra, luego de conocer su propuesta de adelantar las elecciones generales.

“Esa señora no puede presidir ninguna comisión. Puede presidir esos grupos rebeldes”.

Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, sobre el papel de la fujimorista Rosa Bartra en el Congreso.

“Basta de distraer al pueblo”.

Premier Salvador del Solar calificó así el pedido del congresista Jorge del Castillo para que le remita actas de acuerdo en la PCM del mensaje presidencial.

“Renunciar a comisiones que queremos mantener, como Constitución, no va con nosotros".

Congresista Mario Mantilla sobre la posición de Fuerza Popular para conservar la presidencia de Constitución, donde se verá el proyecto de adelanto de elecciones generales.