Las frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Pedro Olaechea

Poco antes de ser elegido presidente del Congreso, el exoficialista y ahora líder de la bancada Acción Republicana, Pedro Olaechea, brindó unas declaraciones a la revista Cosas que fueron publicadas luego de su elección.

En ellas, el parlamentario conservador se refirió en términos respectivos a la tendencias políticas de izquierda, a las que, en su respuesta, vinculó con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que encabezó el general Juan Velasco Alvarado.

“A la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza”, dijo el hoy titular del Congreso a la revista.

Martín Vizcarra

Durante su mensaje a la nación por el aniversario patrio el pasado 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció un proyecto de reforma política para adelantar las elecciones ante la crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Congreso. Sin embargo, al mandatario se le criticó por no haber informado en un primer momento a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Luego de la excitación inicial que provocó el anunció del jefe de Estado, este mismo, en declaraciones a los medios, indicó que tuvo la oportunidad de hablar con Aráoz y le explicó los pormenores vinculados al proyecto.

“Hablé con ella y le expliqué cuál es el sustento (del proyecto) y hemos tenido una reunión cordial. Podemos discrepar en algunos aspectos, de qué decisión es la mejor, pero nuestra relación es cordial”, señaló el presidente Vizcarra.

Fiscal Vela

Numerosas críticas ha recibido la constructora Odebrecht por reclamar un monto de 524 millones de soles del saldo de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, dinero que se encuentra retenido por el Estado peruano.

El desembolso de este nutrido monto, sin embargo, depende de un informe emitido por el Ministerio Público, en el cual se precisa si la empresa tiene o no procesos penales abiertos no contemplados en el convenio de colaboración eficaz que fue homologado por el Poder Judicial. Esta condición, cabe recordar, es el único impedimento que tiene Odebrecht para obtener el dinero.

Ante esa disyuntiva, Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que respetarán lo que diga el acuerdo de colaboración con Odebrecht —respecto al informe en el que se acredita si la empresa tiene o no procesos abiertos—, aun si esta medida no obtiene la aprobación de la ciudadanía.

“Nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular", señaló el fiscal Vela.

Marco Arana

En el contexto de la reconformación de las comisiones del Congreso, y ante la negativa de Fuerza Popular de dejar la presidencia de la Comisión de Constitución, grupo parlamentario que tendrá como principal labor en esta legislatura, analizar y votar el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones, el congresista del Frente Amplio Marco Arana salió a decir que no es cierto que el fujimorismo no puede renunciar a la presidencia de un grupo de trabajo congresal, pese a que se le haya conferido la tenencia de esta al inicio del nuevo Congreso.

“Es mentira que Fuerza Popular debe presidir las comisiones que tiene hasta el fin de gobierno”, manifestó el frenteamplista, ante las reiteradas negativas del fujimorismo a alejarse de esa Comisión, no obstante el pedido de varias bancadas del Congreso.

Mercedes Aráoz

Tras el anuncio del presidente, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones al 2020, la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, brindó declaraciones en un par de medios de comunicación.

En estas, Aráoz reveló que el jefe de Estado no le comunicó que planeaba presentar un proyecto que acortara el periodo de representación de los congresistas e, incluso, el suyo mismo como mandatario. Para la también congresista Aráoz, esto demostró que Vizcarra no le tenía “confianza”.

“No me comunicó que plantearía el recorte de su mandato, lo que demuestra que usted no me tiene confianza”, fue lo que le dijo Aráoz a Martín Vizcarra, según señalaron fuentes de La República cercanas a Palacio de Gobierno.

Gloria Montenegro

Directa como siempre, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, no se estuvo con rodeos al momento de hablar sobre la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, quien en la anterior legislatura fue la encargada de presidir la Comisión de Constitución.

Montenegro sostuvo que Bartra no era adecuada para dirigir ningún grupo parlamentario, mas sí para liderar grupos como el autodenominado “La Resistencia”, organización del fujimorismo duro y conservador.

“Esa señora no puede presidir ninguna comisión. Puede presidir esos grupos rebeldes”, dijo Montenegro en declaraciones para los medios.

Salvador del Solar

El primer ministro, Salvador del Solar, salió con el pie en alto y le respondió, sin miramientos y directamente, al congresista aprista Jorge del Castillo, quien desde que el presidente Vizcarra anunció el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones, cuestionó que dicha decisión haya sido aprobada por el Consejo de Ministros.

Del Castillo, por ello, solicitó a la PCM las actas y la grabación de la sesión en que se acordó plantear el proyecto de adelanto de elecciones. Sin embargo, Del Solar, días después del anuncio del presidente Vizcarra, dijo a los medios que aquel requerimiento del parlamentario aprista era solo una “estrategia” que comparó con la que se creó en torno al suicidio del expresidente Alan García.

Como presidente de la Comisión de Defensa, Del Castillo citó a los agentes de la Diviac que intervinieron en un allanamiento a la casa de García Pérez, vale recordar.

“Basta de distraer al pueblo”, cerró la cuestión el primer ministro Del Solar.

Mario Mantilla

En un exceso de sinceridad, el congresista de Fuerza Popular, Mario Mantilla, manifestó que, pese a los requerimientos de otras bancadas para que el fujimorismo deje la presidencia de la Comisión de Constitución, su bancada no tiene por qué dejar nada.

“Renunciar a comisiones que queremos mantener, como Constitución, no va con nosotros", dijo el legislador.