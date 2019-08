Mientras avanza el diálogo impulsado por el Gobierno para adelantar las elecciones en los dos poderes del Estado, legisladores de varias bancadas opositoras a esta medida buscan otras opciones que van desde el archivo del proyecto del Ejecutivo hasta la vacancia presidencial, según refrieron diversas fuentes del Congreso a este diario.

Los dos primeros argumentos contrarios, la grave afectación a la economía y la inconstitucionalidad de la medida planteada, no dieron resultados. Tampoco surtirá efecto el que ha empezado a ser esgrimido, sobre que el problema de fondo es el respaldo de la prensa al adelanto de elecciones. En ese contexto, los grupos contrarios al anuncio presidencial persisten en abordar salidas que impidan las elecciones o infundan temor del Gobierno.

Al pedido de la renuncia del presidente Vizcarra, o la presentación del pedido de vacancia, que se rumorea para la próxima semana, se agrega la propuesta de introducir en la reforma una cláusula que impida definitivamente la reelección presidencial. Estas “nuevas” opciones buscan que el Ejecutivo retire el proyecto o que no reaccione si el Congreso lo archiva. Para el caso, se realizan intensas y discretas gestiones ante algunos miembros del Tribunal Constitucional (TC) para que interprete a su medida el artículo 206º de la Constitución, a pesar de que este organismo no puede formular opinión si no es dentro de un caso.

Las “nuevas” opciones deben ser puestas en blanco y negro ante el país y sus autores deberían defenderlas abiertamente para no dar la sensación de que se teje una conspiración en lugar de participar en un debate plural y democrático.

Es cierto que el Congreso necesita tener, en lo posible, una opinión. Sin embargo, no sorprende la casi absoluta incapacidad de la Mesa Directiva del Congreso para siquiera reunir a las doce bancadas y encontrar una fórmula de dialogo interno. La única vez que algunos grupos lograron reunirse, a pocos minutos del anuncio el 28 de julio, varios legisladores fueron insultados con la anuencia silenciosa del nuevo presidente del Congreso. En los días siguientes, la secuencia de desastrosas declaraciones de este han anulado la posibilidad de que el Legislativo tenga en este diálogo un representante.

La situación exige que el diálogo para el adelanto de elecciones continúe, se amplíe para recoger la voz de la sociedad y que los grupos políticos acuerden posiciones oficiales frente al proyecto del Ejecutivo. El debate debe empezar y que cada cual adopte una opinión ante los peruanos.