Avances en el diálogo

Seis bancadas parlamentarias se han mostrado dispuestas a respaldar el proyecto del gobierno para adelantar las elecciones generales al 2020. En distinto tono, estos grupos –Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, Unidos por la República y Bancada Liberal– le han hecho saber al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que estarían dispuestos a respaldar una reforma que acorte el mandato de los dos poderes del Estado.

Algunas de estas bancadas incluyen en el probable acuerdo otras medidas que antes no fueron consensuales, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, o las que ya lo son, como el paquete de reformas electorales que ya fueron aprobadas en el Congreso y que no requieren de una segunda votación, y cuyas autógrafas, inexplicablemente, no han sido enviadas al Ejecutivo para su promulgación.

También ha sido respaldada por los grupos parlamentarios la propuesta de Acción Popular de instalar una mesa de diálogo entre el Legislativo y el Congreso, una medida cada vez más necesaria, habida cuenta de los antecedentes de retraso ex profeso de la discusión legislativa en la Comisión de Constitución. En ese punto, se trataría de facilitar el debate que luego desemboque en las comisiones del Congreso y el Pleno, impidiendo maniobras y deformaciones de última hora. Es asimismo una buena noticia que se levanten en el Parlamento voces todavía oficiosas que sugieran evitar el referéndum por la vía de la votación de la reforma y adelanto electoral en dos legislaturas sucesivas.

Es cierto que si todos los integrantes de las citadas bancadas apoyaran el proyecto se estaría aún lejos de los votos para concretar el adelanto. No obstante, este mismo hecho alude al creciente aislamiento del fujimorismo y sus aliados sobre al adelanto de elecciones, respecto del día del anuncio, el pasado 28 de julio, y cuya única propuesta, por ahora, es el respaldo a las declaraciones de la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La dinámica radical opositora a la propuesta del Gobierno pierde aire. Ausente de argumentos, el Apra insiste de modo penoso en el asunto de las actas del acuerdo en el Consejo de Ministros, una estrategia rechazada incluso por los mismos militantes apristas. En esa línea desorientada se inscribe el presidente del Congreso, cuyas lamentables declaraciones confirman que no se encuentra a la altura de las circunstancias para representar al Congreso en la interlocución con el Gobierno en esta etapa. Por esa razón, también se precisa de una mesa de diálogo.