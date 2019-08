Martín Vizcarra asistirá a ceremonia por el Día del Ministerio de Relaciones Exteriores

El presidente Martín Vizcarra participará este 2 de agosto de la ceremonia por el Día del Ministerio de Relaciones Exteriores junto al canciller peruano Néstor Popolizio.

La ceremonia por los 198 años del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Día del Diplomático está programada para las 12:30 horas en la sede del Palacio Torre Tagle. Se sabe que también asistirá el viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Pomareda Montenegro.

Parte del homenaje será colocar a las 9 de la mañana flores en el monumento de José Faustino Sánchez Carrión en el Congreso de la República, para luego contar con la presencia del presidente y el titular de Relaciones Exteriores en el Palacio Torre Tagle.

Cabe señalar que recientemente el mandatario Martín Vizcarra aseguró que tiene una buena relación con la vicepresidenta Mercedes Aráoz, luego de que ella revelara que no se le consultó ni se le informó sobre la decisión del Ejecutivo de presentar un proyecto para adelantar las elecciones generales al 2020.

“La vicepresidenta Mercedes Aráoz, efectivamente, no conocía (el proyecto de adelanto de elecciones). Ayer hablé con ella y le expliqué las razones y hemos tenido una relación cordial. Podemos discrepar en algunos aspectos, qué decisión es la mejor, pero nuestra relación es cordial”, declaró.

Sobre el proceso de adelantar un año las elecciones, indicó que “felizmente, el Congreso está integrado por otros congresistas que ven el proyecto como una salida a la crisis de confrontación permanente entre el Legislativo y el Ejecutivo que lleva tres años, la población dice basta”.

Por su parte, Mercedes Aráoz negó que tenga intención de renunciar a su cargo como vicepresidenta. “No me he planteado renunciar, ¿por qué voy a renunciar si el presidente no o va a hacer? Están diciendo que también iban a cerrar el Congreso y no es así. El Congreso se quedaría gobernando el resto del tiempo, Olaechea estaría en Palacio, Karina Beteta presidiría el Congreso y se quedarían hasta el final del mandato del 2021. No sé si es lo que querríamos. Es otro escenario de inestabilidad muy grande”, aclaró.