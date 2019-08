Marcos Gasco: “La MPCh está quebrada”

Luego que el Poder Judicial otorgara un plazo de 30 días hábiles a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) (región Lambayeque)para cumplir con el reordenamiento del mercado Modelo, el alcalde Marcos Gasco aseguró que cumplirán con la resolución judicial pese a la crisis económica y financiera que atraviesa la entidad.

“Sí, (me comprometo a cumplir con el mandato judicial). Vamos a hacerlo efectivo, pero no es tan sencillo porque no tenemos presupuesto, la municipalidad está quebrada financiera, económica y técnicamente. Todo ha sido devastado en la comuna”, expresó el burgomaestre.

PUEDES VER Obispo de Chimbote: cierre del Congreso es un clamor popular

Como se recuerda, a través de la resolución n.º 158, la jueza Magali Soto, del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, declaró procedente el pedido de ampliación formulado por la comuna, por lo que le dio 30 días para “ejecutar de forma íntegra y definitiva las recomendaciones contenidas en el informe n.º 00417” del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Incluso, bajo apercibimiento, en caso de omisión, de ordenar la detención por 24 horas de los funcionarios Luis Miranda Orué (gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización), Mariela Villena Pelayo (gerente de Desarrollo Urbano) y Segundo Bocanegra Campos (subgerente de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio).

Ante esta situación el alcalde admitió que le hacen falta recursos, logística y personal para cumplir con lo dispuesto por el Poder Judicial, por lo que han pedido el apoyo de la Policía Nacional.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, se requieren alrededor de 1200 efectivos policiales para el operativo. “Hemos pedido formalmente hace tres meses (la intervención de la Policía), pero no se ha podido realizar por falta de personal. Ellos están viendo el momento oportuno para definir la fecha del operativo”, precisó Miranda.

Asimismo el funcionario explicó que han venido realizando intervenciones en las calles aledañas al mercado Modelo, pero no tienen agentes suficientes para darle sostenibilidad.

“Dentro de los escasos recursos que tenemos estamos trabajando. Cuglievan, Balta, Pedro Ruiz, ya no son como eran antes, tratamos dentro de lo posible de mantenerlo. (...) No creo que proceda la detención, pero si no hubiéramos hecho nada cada quien asumiría su responsabilidad”, puntualizó.