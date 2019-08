La “peluquería” de Olaechea

Legítimos intereses

Iana Málaga, periodista.

Un congresista misógino tomó las riendas del Parlamento. Se esperaría que un hombre que viene del mundo empresarial apreciaría en toda su dimensión el rol de las mujeres como motor de desarrollo. Pero con su “frase de peluquería” deja en claro que más se asemeja a un personaje del siglo pasado. Señor Olaechea, ya no vivimos en un país donde a las mujeres les estaba vetado trabajar y no podíamos votar. Estamos en 2019 y la gran mayoría queremos leyes que nos permitan competir en iguales condiciones y nos defiendan del acoso y discriminación. No queremos congresistas que se cobijan en doctrinas clericales para elevar su nivel de aprobación, pero dan la espalda a legítimos intereses de la mitad de la población.

No aceptamos sus disculpas

Serly Figueroa Mormontoy, abogada, analista política.

En el Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 50,8% somos mujeres, de las cuales, el 47,6% se encuentra en el área rural, cuyo promedio de estudios aprobados es de seis años. Y a pesar de constituir una fuerza laboral importante, su promedio mensual de ingresos es de S/ 433,00 sin ningún tipo de beneficios laborales. Y, además, siete de cada diez han sido víctimas de violencia. ¿Con esas cifras, usted, realmente cree que una mujer se relaja únicamente en la peluquería? ¡Por favor! Asuma su cargo, baje al llano, honre su representación y deje de presumir su posición elitista y machista. Por varones como usted las mujeres no podemos seguir avanzando en nuestro país.