Beteta acusa violencia contra Bartra por ser mujer, pero se calla sobre declaraciones de Olaechea

La congresista de Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, intentó defender este viernes a su colega de bancada, Rosa Bartra, de las críticas que le hizo la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por su rol como impulsora del grupo fujimorista radical “La Resistencia”.

Montenegro sostuvo que por esta conducta de Rosa Bartra, la fujimorista no debería seguir presidiendo la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, grupo que tendrá la responsabilidad de analizar y debatir el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020.

“Esa señora (Rosa Bartra) no puede presidir ninguna comisión. Puede presidir esos grupos rebeldes como lo que hemos visto en videos, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar los mejores cuadros conciliadores”, declaró el jueves la ministra Montenegro en Rpp Noticias.

En respuesta, la fujimorista Beteta sostuvo que su colega en Fuerza Popular era, por estas declaraciones, víctima de un supuesto acto de violencia en su contra por ser mujer.

“Yo creo que los respetos tienen que ser mutuos. Y ella, como ministra, ¿dónde queda el discurso de la paridad? ¿Dónde queda el discurso del respeto? Pedimos que no haya violencia y son los primeros fomentadores de la violencia hacia otra mujer”, dijo la congresista.

Incluso, Beteta manifestó que Montenegro “tiene que actuar a la altura” de su cargo de ministra, “más aún cuando es parte del Ejecutivo”.

"Yo no creo que el presidente Vizcarra esté de acuerdo con este tipo de críticas de vetar a mujeres. Me parece antidemocrático, irrespetuoso y que eso no ayuda a que más mujeres puedan seguir avanzando en el tema político y en otros aspectos”, dijo la fujimorista.

Con Olaechea no te metas

Sin embargo, en rueda de prensa fuera del Legislativo, la parlamentaria de Fuerza Popular evitó pronunciarse sobre las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, respecto a las mujeres, las mismas que fueron calificadas como machistas.

En su primer día como titular del Parlamento, Olaechea dijo en el programa Panorama que las mujeres se relajaban exclusivamente en las peluquerías.

“Las mujeres realmente dicen ‘los hombres tienen una línea’. ‘Anda a comerte eso’ y va y come; la mujer está pensando en los hijos, en la mamá, en la cuesta, en la casa, en el planchar o recoger la ropa. La mujer es multifuncional. El único lugar donde se relaja realmente es la peluquería, es el único sitio donde se ocupan de ella”, dijo Olaechea.

Beteta, sin embargo, cuando fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente del Congreso, prefirió no manifestarse y, por el contrario, dijo que no iba a “interpretar” las palabras de Olaechea.

“Yo no voy a interpretar, digamos, declaraciones. Tendrán que ellos mismos tener que expresarse”, dijo la parlamentaria de Fuerza Popular.