Empresario confirma simulación: “Firmé el recibo, pero no aporté”

Por: Ángel Páez

Jorge Yoshiyama Sasaki usó distintas modalidades para lavar los US$ 800 mil que, según ha confesado, le dio en efectivo su tío Jaime Yoshiyama Tanaka cuando dirigía la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Como lo ha declarado el empresario Celso Dextre Cuaresma, en su caso Jorge Yoshiyama le entregó US$ 50 mil para que los depositara falsamente a su nombre en la cuenta de la campaña presidencial fujimorista. Otra modalidad la describió recientemente el empresario Christian Jo Monti, quien dijo a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que lo reclutó su amigo Erick Matto Monge. Matto ya había confesado ante las autoridades que Jorge Yoshiyama fue quien le pidió buscar falsos aportantes, en particular personas con dinero, como Christian Jo, por lo que su manifestación contribuye a demostrar que sí existió lavado de activos.

Precisamente, debido a que había sido mencionado por Erick Matto, Christian Jo fue interrogado por los fiscales el 20 de junio de este año. El partido fujimorista consignó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que Jo había aportado 121 mil 263 soles, así que fue lo primero que le preguntaron al empresario:

PUEDES VER Fiscalía consiguió probar que hubo lavado en campaña de Keiko Fujimori

“¿Realizó algún aporte a favor del Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular?”.

“No”, fue la respuesta.

“Si como indica no haber efectuado ningún aporte económico a favor del partido político (mencionado), ¿qué tiene que señalar respecto a la información que obra en la ONPE?”, le indicaron y entonces le mostraron que había abonado 25 mil 900 soles, 25 mil 416 soles, 19 mil 761 soles, 25 mil 407 soles y 25 mil 389 soles.

“No he realizado ninguno de los aportes mencionados”, contestó Christian Jo. Alguien había depositado esas sumas usurpando su identidad. Entonces relató una versión que encajó con las que testigos protegidos manifestaron ante los fiscales y con el testimonio que a las mismas autoridades ofreció el hombre que lo reclutó, Erick Matto Monge: el dinero era de los Yoshiyama.

Hasta el día de hoy la defensa de Keiko Fujimori sostiene que su campaña no recibió US$ 1 millón de Odebrecht, que mucho menos se usaron falsos aportantes y que jamás se cometieron actos considerados como lavado de activos.

PUEDES VER Juez Víctor Zúñiga continuará en el caso contra Keiko Fujimori

“Aproximadamente en abril del 2011, Erick Matto Monge, amigo del colegio (San Agustín), me llamó por teléfono cuando me encontraba en la playa, lugar hasta donde se trasladó para hablar conmigo y me dijo que estaba buscando personas para que lo puedan apoyar con unas firmas en unos recibos de aportantes. Es decir, él me pidió que firme en unos recibos de aportes de dinero a favor del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) y accedí a ello porque era mi amigo de la infancia”, declaró Christian Jo.

Empresario reconocido, y con importantes ingresos y propiedades, como lo señaló detalladamente en su testimonio ante los fiscales, Jo creyó que su amigo de la infancia Erick Matto le estaba pidiendo dinero. ¡No era así! Todo lo ponía Jorge Yoshiyama, quien, como lo confesó ante las autoridades, tampoco era era propietario de la plata. Su tío Jaime Yoshiyama le había entregado US$ 800 mil en efectivo para que los depositara a la cuenta de la campaña de Keiko Fujimori por intermedio de falsos aportantes, como Christian Jo. Para los fiscales, los fondos que Jaime Yoshiyama le proporcionó a su sobrino serían los que Jorge Barata, a nombre de Odebrecht, le dio para financiar la campaña de la candidata fujimorista.

PUEDES VER Keiko Fujimori: aprueban apelaciones contra traslados de Yoshiyama y Figari a otros penales

Todo encaja

“¿Puede precisar cuándo y dónde usted firmó el recibo de aporte de dinero y a cuánto ascendía?”, le preguntaron a Jo.

“Suscribí el recibo ese mismo momento. El monto aproximado era de US$ 43 mil”, respondió.

“¿El recibo se encontraba llenado o lo hizo usted mismo?”, inquirieron los fiscales.

“(...) Inicialmente el monto iba a ser por menos cantidad de dinero, pero después se consignó conforme me lo requirió. Después de consignar los datos, procedí a firmarlo”, indicó.

Christian Jo también sabía que no era el único en simular aportes a Keiko Fujimori.

“Tengo conocimiento (que Erick Matto) convocó a amigos en común del colegio (San Agustín), como son Renato Lizárraga (Lanao), Fernando Meneses (Ahumada), no recuerdo otros nombres”, precisó. ¡Bingo!

PUEDES VER Aparece falsos aportantes y se tumban defensa de Keiko Fujimori

Cuando el fiscal José Domingo Pérez incautó documentos en lo que fue el centro de operaciones de la campaña de Keiko Fujimori, en la calle Los Morochucos, Santiago de Surco, encontró los recibos de los falsos aportes de Renato Lizárraga y Fernando Meneses. El propio Christian Jo confesó que, en realidad, ni Lizárraga ni Meneses donaron ni un centavo. La plata la pusieron los Yoshiyama. “Es la misma situación que ocurrió conmigo: firmé el recibo, pero no aporté”, dijo.

Una pregunta trascendente fue si Erick Matto actuaba por su cuenta o a nombre de la campaña de Keiko Fujimori. Al respecto, Christian Jo fue contundente:

“(Erick Matto) me dijo que estaba apoyando la campaña del partido (de Keiko Fujimori) y que requería de firmas de aportantes, en este caso de su entorno de amigos, pero que en realidad no aportamos nada”, dijo. Esto es una completa corroboración de lo dicho ante los fiscales por Erick Matto: que reclutó a los falsos aportantes (Christian Jo, Renato Lizárraga, Fernando Meneses, entre otros) a pedido y estímulo de su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki, cuyo tío, Jaime Yoshiyama Tanaka, había proporcionado el dinero para las donaciones simuladas. Claramente se trata de un caso de lavado de activos, imputación fiscal que la defensa de los fujimoristas rechaza.

PUEDES VER Keiko Fujimori: dejan al voto recusación de Yoshiyama contra juez del caso Cócteles

Juntando las piezas de los falsos aportes

- En un principio, Erick Matto Monge hizo lo que le pidieron los abogados que le puso Jaime Yoshiyama por intermedio de su sobrino Jorge Yoshiyama: afirmar que sí había aportado a la campaña fujimorista.

- Cuando se enteró de que varias de las personas a las que había reclutado como falsos aportantes lo señalaron con nombre y apellido ante la fiscalía, entonces aceptó que, efectivamente, por pedido de Jorge Yoshiyama, reclutó falsos donantes a la campaña de Keiko Fujimori, entre ellos el empresario y amigo Christian Jo Monti.