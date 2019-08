Edwin Donayre cumple tres meses como prófugo

Edwin Donayre viene siendo buscado sin éxito. Este 2 de agosto, se cumplen 3 meses como prófugo de la justicia y no se tiene información sobre su paradero.

Pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra ofreciendo 100 mil soles a cambio de ayuda para encontrar a Edwin Donayre, no ha podido ser capturado.

Hace una semana, Carlos Morán, ministro del Interior, se refirió al prófugo Edwin Donayre. De igual forma, habló sobre Félix Moreno. “Estas personas no han salido del país y el trabajo de la policía profesional tendrá que dar sus frutos en su momento”, expresó.

Carlos Morán aclaró que ya se ha coordinado con Migraciones para que las fronteras se le cierren a ambos personajes y que su cartera viene coordinando con países vecinos la captura de Edwin Donayre.

Cabe señalar que Edwin Donayre fue condenado a 5 años de prisión por el delito de peculado por el caso Gasolinazo. En mayo, fue desaforado por el Congreso y desde hace 3 meses no se sabe dónde se encuentra.

En reemplazo de Edwin Donayre, ingresó el legislador accesitario Luis Iberico, quien anteriormente estuvo en el Congreso entre el 2001 y 2006 y en el periodo del 2011 al 2016.

Tras su regreso al Parlamento, Luis Iberico le envió un mensaje a Edwin Donayre y le pidió que se ponga a disposición de la justicia. “Si bien esto no es grato decirlo, mi recomendación [a Donayre] sería ponerse a derecho. Sobre todo, si uno ha sido comandante general de nuestro Ejército, no sería bueno ver una escena donde se le captura pues en un escondite, es algo que lo tendrá que pensar él, seguramente tendrá sus razones, pero es mejor afrontar y me imagino que él apelará a otras instancias”, expresó en ATV.

“No es una forma muy grata de retornar al Congreso de la República, pero ya la justicia dio su veredicto y hay que asumir responsabilidades, así que estoy aquí para poder contribuir con la representación nacional”, agregó.