Nava pide protección al Mininter para su familia porque afirma recibir amenazas de muerte

El ex secretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, requirió al ministro del Interior, Carlos Morán Soto, protección para su familia y para él debido a las amenazas contra su vida y la de sus seres queridos.

De acuerdo con abogado defensor de Luis Nava, Raúl Noblecilla, su patrocinado denunció que en el penal Miguel Castro Castro donde se encuentra recluido, un interno se le acercó para informarle que los integrantes de su familia serían víctimas de un secuestro.

“El señor Nava ha recibido la advertencia de que se está planificando un secuestro contra su familia. No sabemos de dónde proviene, pero no está de más considerar que puede venir de la ‘fuerza de choque’ que pertenece al partido aprista y que amenazó anteriormente a Miguel Atala. Hemos puesto de conocimiento del ministro del Interior este hecho y me preocupa que no tengamos respuesta. No queremos oponernos a las investigaciones que existen en su contra, pero primero está su vida y la de su familia que nada tienen que ver con el proceso”, expresó el abogado Raúl Noblecilla.

El ex secretario presidencial de Alan García actualmente se encuentra cumpliendo una prisión preventiva por 36 meses por orden de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia, que confirmó su detención. Nava fue recluido mientras se le investiga por recibir presuntamente 3 millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht.

El mismo Jorge Barata declaró ante la fiscalía que entregó la coima a Nava a inicios del segundo gobierno de García, a fin de que la empresa pueda seguir ejecutando las obras que tenía a su cargo y ganar nuevos proyectos.