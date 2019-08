Vargas Llosa apoya labor de los fiscales del caso Lava Jato

Entrevistado. En la CNN, el Nobel habló sobre el panorama peruano. “El fujimorismo robó de una manera escandalosa”, señaló.

En una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN en español, Mario Vargas Llosa habló del Perú: corrupción, fujimorismo, democracia y el sistema judicial fueron algunos de los temas desarrollados en la conversación. "Que seamos el país con más presidentes corruptos es muy triste", señaló el Nobel de Literatura, "quizá se deba a que la justicia no ha evolucionado tanto en otros países castigando, explorando e investigando lo que fueron las herencias de las dictaduras". Porque, según el autor de La ciudad y los perros, la corrupción en el Perú "es consecuencia de la gran tradición dictatorial que por desgracia tenemos".

En este aspecto, Vargas Llosa recuerda al fujimorismo como última dictadura y menciona que "robó de una manera escandalosa". Rememora, además, las cuentas suizas de Vladimiro Montesinos de las que "no se han devuelto más que US$ 150 millones". "El señor Fujimori o Montesinos no han devuelto un solo centavo", dijo el escritor.

Cuestionado sobre el sistema judicial peruano, el autor de Conversación en La Catedral se mostró positivo, pues considera que, por primera vez, tantos políticos y empresarios son sometidos la justicia. "No hay precedentes en el Perú, en ese sentido hay un progreso", señaló el literato.

Respecto a las críticas a la prisión preventiva que políticos como Keiko Fujimori afrontan, el Nobel apoyó la medida porque "nos está permitiendo castigar a los corruptos", aunque admite que algunos juristas la consideran "demasiado larga".

Tras la interrogante de un posible régimen "chavista", Vargas Llosa aseguró que "el Perú está vacunado" contra ello. "La democracia permite que fiscales honestos, honrados, valientes manden a la cárcel a políticos y millonarios, y que haya una transformación muy profunda de la justicia", sostuvo. ❖

Sobre situación en Venezuela