RMP sobre proyecto del Ejecutivo: “Ajustado, pero posible”

RMP señaló que la propuesta de proyecto de ley para adelantar las elecciones al año 2020 enviado este 31 de julio por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, posee varias modificaciones .

La abogada precisó que la reforma constitucional propone añadir un párrafo extra al artículo 112 de la Constitución, el cual expone que el que ejerce la presidencia actualmente no puede postular en los próximos comicios.

PUEDES VER Este es el proyecto que presentó el Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020

“Eso era clarísimo para todos, pero lo han querido aclarar para que no digan que es un proyecto reeleccionista”, detalló.

Asimismo, el documento posee modificaciones transitorias, es decir, alteran la Constitución, pero solo para esta ocasión. La conductora indicó que cinco de estas nuevas disposiciones hacen referencia a los plazos establecidos para realizar las elecciones el tercer domingo de abril del 2020.

Por otro lado, la medida también ha planteado un cronograma, el cual sostiene que en septiembre el Congreso de la República debe aceptar la iniciativa para que en noviembre se realice el referéndum. Siguiendo con la pauta, en diciembre se convocaría a elecciones generales para ser ejecutadas en abril y junio. “Ajustado, pero posible”, añadió.

La norma continúa especificando que las reformas políticas promulgadas antes de la convocatoria del proceso electoral estarán vigentes.

“Lo que tiene que decidir el Congreso es que de las normas que se han aprobado cuáles son aplicables y cuáles no son aplicables”, aclaró.

Para Rosa María Palacios, la única opción para llegar a las elecciones en el 2020 es que el Parlamento acepte la iniciativa, pues aclaró que la vacancia presidencial no procederá, ya que la oposición no cuenta con los votos necesarios. Asimismo, manifestó que Martín Vizcarra no planea renunciar a su cargo.