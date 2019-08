Richard Arce: Declaraciones de Pedro Olaechea son propias “de sectores fascistas”

El congresista de la banca de Nuevo Perú, Richard Arce, criticó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien en una entrevista a la revista Cosas afirmó que no es ni nunca ha sido partidario de la izquierda en política porque asocia a esta con “la estupidez y la torpeza”.

Vía Twitter, el parlamentario se pronunció sobre las declaraciones del actual titular del Congreso, afirmando que estas eran propias de “estigmatizaciones” de “sectores fascistas”.

“Hay mucha ignorancia al pretender descalificar al adversario con estereotipos y estigmatización propio de sectores fascistas, que en la historia hicieron mucho daño" (sic), manifestó el congresista Richard Arce en la red social.

Además, el legislador de izquierda manifestó que le sorprenden las expresiones del presidente del Congreso. Sin embargo, señaló que son “propias de un ‘gentleman’ (en español, ‘caballero’) de la CONFIEP” (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas).

Asimismo, el parlamentario acompañó su crítico al titular del Congreso con un hastag en el que designa a Pedro Olaechea como el nuevo “Becerril”, clara alusión al congresista de Fuerza Popular Hector Becerril.

Olaechea manifestó su animadversión por esta propuesta política ligándola al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que encabezó el general Juan Velasco Alvarado y el proceso de expropiación y reforma que ejecutó.

“Es que he vivido sus políticas”, dijo Olaechea en la referida publicación. “Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que el presidente del Congreso se ve envuelto en controversias por sus declaraciones, sin embargo. Un día después de resultar electo como titular del Legislativo, Pedro Olaechea dijo en televisión que las mujeres se relajaban exclusivamente en las peluquerías.

En entrevista con Panorama, Olaechea explicaba que la economía nacional iba mal, ejemplificando su parecer con “un indicador bastante sencillo” que le servía para evaluar la situación: la reducción del negocio de las peluquerías.

Sin embargo, apostillando su observación, el presidente del Congreso de la República agregó:

"[...] la mujer está pensando en los hijos, en la mamá, en la cuenta, en la casa, en el planchar o recoger la ropa. La mujer es multifuncional. El único lugar donde se relaja realmente es la peluquería, es el único sitio donde se ocupan de ella”.

Tras una ola de críticas por lo que fue considerado como un comentario machista, el titular del Congreso, a través de Twitter, se disculpó a las ciudadanas mujeres por sus declaraciones.

Esta noche utilicé un ejemplo equivocado y poco claro para expresar que son los microempresarios los primeros afectados por la incertidumbre e inestabilidad. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las mujeres por mis declaraciones. Acepto mi error. — Pedro Olaechea (@Pedro_Olaechea) July 29, 2019