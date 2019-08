Pedro Olaechea a la izquierda: “La asocio con la estupidez y la torpeza”

Responsables. El legislador de Acción Republicana y actual presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no ha ocultado su rechazo a la izquierda peruana, a la que culpa de varios acontecimientos negativos que atravesó el país.

“Yo he visto cómo un grupo de personas destruía al Perú, cuando el agro peruano era uno de los más rentables del mundo. Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza”, dijo Pedro Olaechea e la revista Cosas.

Pedro Olaechea asegura que está “mucho más en el Perú real”, tratando de desmentir a quienes lo señalan de desconocer los problemas en las zonas rurales del país. “Una cosa es que venga de una familia acomodada y otra que haya estado el día entero contando margaritas [...] Toda mi vida he trabajado preocupado por que el Perú avance. Por el Perú real.”, manifestó.

El presidente del Congreso, quien llegó a ese cargo gracias a los votos de Fuerza Popular, el Apra y otros, también es vinculado con el grupo Con Mis Hijos No te Metas, quienes están en contra del enfoque de género.

PUEDES VER Consejo de Ministros sí aprobó adelanto de elecciones en el mensaje presidencial

En una reciente entrevista a Panorama, Pedro Olaechea manifestó que “las mujeres se relajan más en una peluquería”. Esta afirmación fue duramente criticada en redes sociales y otros políticos, por lo que se vio obligada a pedir disculpas horas después.

“Esta noche utilicé un ejemplo equivocado y poco claro para expresar que son los microempresarios los primeros afectados por la incertidumbre e inestabilidad. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las mujeres por mis declaraciones. Acepto mi error”, escribió Olaechea en Twitter.