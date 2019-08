Mercedes Aráoz: “No me he planteado renunciar”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se manifestó respecto al mensaje a la nación del 28 de julio y señaló que fue en esa oportunidad en la que se enteró que el Ejecutivo presentaría un proyecto para adelantar las elecciones generales al 2020 y que así se reemplacen a los congresistas y al mandatario antes del 2021.

Mercedes Aráoz negó en Caretas que esté pensando en abandonar su cargo de vicepresidenta. “No me he planteado renunciar, ¿por qué voy a renunciar si el presidente no o va a hacer? Están diciendo que también iban a cerrar el Congreso y no es así. El Congreso se quedaría gobernando el resto del tiempo, Olaechea estaría en Palacio, Karina Beteta presidiría el Congreso y se quedarían hasta el final del mandato del 2021. No sé si es lo que querríamos. Es otro escenario de inestabilidad muy grande”, señaló.

En otro momento, Mercedes Aráoz comentó que hubiera preferido enterarse antes del anuncio del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la propuesta. “Al menos hubiera sido simpático que antes de ir de Palacio al Legislativo tuviera alguna noción de lo que se iba a decir”, señaló.

Además, Mercedes Aráoz fue consultada sobre si Martín Vizcarra se encuentra preocupado por las encuestas y ella indicó que no lo sabía, pero que según le han contado y ha escuchado, “él lo está haciendo como una solución de una situación en donde ya no hay escapatoria. Seguro piensa ‘cancelemos los dos porque ninguno va a ceder, entonces salgamos ambos’ Y él se sacrifica en aras de la gobernabilidad”.

PUEDES VER Mercedes Aráoz niega que quiera asumir la presidencia en este momento

El mandatario Martín Vizcarra anunció en el mensaje presidencial que buscaría que las elecciones se adelanten al 2020 porque en sus viajes por el país los ciudadanos le piden que el Congreso se cierre, al no estar conformes.

En el proyecto preparado por el Ejecutivo se precisa que el mandatario no podrá volver a postular en las elecciones del 2020; es decir, ni los congresistas ni el jefe de Estado ocuparán nuevamente los cargos.