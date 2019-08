JNJ: renunció el secretario de Comisión Especial, pero sigue en funciones

El secretario técnico Abraham García Chávarri integró la Comisión Especial en el proceso de elección de miembros para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero el proceso falló y el único miembro designado, Pedro Patrón, suspendió su juramentación tras descubrirse un proceso penal abierto en su contra. Tras esto, García Chávarri, encargado del concurso, dimitió. Esto fue confirmado en su momento por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

Pero el secretario técnico continuará en sus funciones hasta que se realice un concurso público para designar a su reemplazo, según indicó Sonia Moreno, asesora jurídica de la Comisión Especial.

Al respecto, Walter Albán, ex Defensor del Pueblo, comentó que "no estaba en sus manos (de Abraham García Chávarri) impedir el mal resultado de la primera convocatoria", pues "el problema no ha sido la operación, ha sido el diseño" del concurso.

Y que, por lo tanto, las bases deben cambiar "por completo" para la segunda convocatoria. ❖

