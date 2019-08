“Hay una crisis política que es superable con el diálogo”

Cajamarca. Durante una entrevista exclusiva con La República, el presidente del Poder Judicial tocó temas sensibles para el momento político que vive el país y aborda las repercusiones del mensaje presidencial.

Todavía existen más de 20 mil audios y vídeos de la corrupción. Sería una sorpresa que usted aparezca en uno de ellos...

Puedo asegurarle al 100% que no existe ni existirá ningún audio ni vídeo que me comprometa con César Hinostroza y compañía, porque siempre he sido el antagonista de él, tanto es así que La República publicó hace algunos meses un audio que Hinostroza y el secretario general de la Corte Suprema, comentaban cómo me habían hecho una trastada y festejaban que me habían hecho quedar mal, eso descarta totalmente que tenga alguna vinculación con él. Más aun he exigido que quien tenga los audios que los saque de una vez todos para limpiar el Poder Judicial de los malos elementos y no estén utilizándolos con intereses personales.

Hinostroza se convirtió en evangélico queriendo limpiarse de cualquier culpa.

Espiritualmente podrá limpiarse, pero ante la justicia va a tener que enfrentar a sus jueces y si es el caso sufrir una condena.

¿Toledo e Hinostroza tienen que ponerse a derecho?

Lo ideal sería que vengan al Perú y voluntariamente se pongan a derecho, pero como eso dudo que suceda tendrán que ser extraditados y puestos ante la justicia a la fuerza.

¿Pasará un buen tiempo antes de que extraditen a Toledo?

Calculo que un año, porque la justicia norteamericana es muy garantista, y tiene que asegurarse 100% que se van a respetar los derechos fundamentales de Toledo y que no haya persecución política, y que se va a llevar un juicio justo.

¿Pero no se salvará?

Se presume que no, pero obviamente no puedo decir si va a salvarse o no, sería adelantar opinión, pero la opinión pública tiene plena certeza de lo que habría hecho en su mandato.

¿Cuál es su juicio sobre el mensaje presidencial?

Es un mensaje que ha ahondado la crisis con el Congreso, el presidente ha actuado en base a sus facultades que la Constitución le otorga y el Congreso también tendrá que actuar aceptando o rechazando esa propuesta de adelanto de elecciones generales.

¿Crees usted que Vizcarra realmente quiera renunciar o quiere sacar cuerpo de lo que no hace como gobernante?

No lo sé, solo él sabe las razones que lo han impulsado a presentar ese proyecto, es el mismo Vizcarra, porque dicen los medios que no lo ha consultado ni siquiera con la vicepresidenta.

La reforma política y judicial, ¿van por mal camino?

No es que vaya por mal camino, la Junta Nacional de Justicia se ha tildado que es un fracaso, por el hecho que no se nombró a ningún candidato; al contrario, eso demuestra que la comisión especial encargada de nombrarla está actuando con mucho rigor y minuciosidad para escoger personas adecuadas. Hubiera sido muy fácil aprobar a 50 finalistas y de allí nombrar a los siete menos malos, no se trata de eso sino nombrar a los mejores, y lamentablemente en el examen demostraron que no eran los mejores.

En este caso se necesitará la “Linterna de Diógenes”.

Algo así, como él buscaba gente honrada, en Sodoma y Gomorra, los ángeles pedían a Lot se consigan cinco justos; como la comisión está en ese mismo plan de conseguir gente idónea para este cargo, lo vamos a conseguir en esta nueva convocatoria; para fines de diciembre debemos tener una JNJ instalada.

El presidente muestra un doblez de carácter, duro con los congresistas, pero capitula ante el gobernador de Arequipa cuando le exige una nueva ley de minería...

Esos son temas políticos que no puedo opinar, porque los magistrados estamos prohibidos.

Ha pasado por diferentes gobiernos, ¿este es un momento crítico aparte de la dictadura de Fujimori?

Estoy 47 años en el Poder Judicial. Creo que hay una crisis política que es bastante superable si es que llegan a un diálogo entre el Ejecutivo y Congreso; las discrepancias no son demasiadas y podría llegarse a un acuerdo y volver la gobernabilidad al país.