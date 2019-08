Entrevista a Óscar Urviola Sigrid.pe

Para Óscar Urviola, la medida anunciada este 28 de julio durante el mensaje a la Nación está autorizada por la Constitución. Además, aclaró que el proyecto no es constitucional o inconstitucional, pues hasta el momento no ha sido debatido por el Congreso.

“No se debe de insistir en este tema (que es inconstitucional) pues distrae la atención de algo que me parece mucho más importante que es debatir este proyecto (…) El pedido del Ejecutivo se va a constitucionalizar cuando se apruebe”, comentó.

Asimismo, explicó que actualmente existe una crisis por el choque de poderes del Estado, ya que no se logró crear una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo para terminar con las posiciones irreconciliables.

“Aún para debatir este proyecto se debe hacer con tranquilidad y cordura para que este sea beneficioso para el país porque de no ser así vamos a tener como resultado algo peor que la enfermedad”, indicó.

El expresidente del Tribunal Constitucional manifestó que el Congreso de la República debe reflexionar para salir de esta situación delicada. Por otro lado, resaltó que ahora las organizaciones electorales como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones tienen la responsabilidad de acomodar los plazos para que las elecciones se lleven a cabo el tercer domingo de abril del 2020 como se tiene previsto.

El entrevistado aseguró que el proyecto de ley no debería demorar en ser debatido en la Comisión de Constitución, pues no posee muchos artículos que observar, no obstante, aclaró que tendrán que dictar medidas para el orden electoral.