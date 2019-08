ejecutivo entregó propuesta de ley para adelantaR ELECCIONES EL 2020

nueva reforma. Gobierno apuesta por modificar la Constitución mediante un referéndum en diciembre, para que las elecciones generales se realicen en abril del próximo año. Documento llegó ayer al Congreso y contempla que comicios incluyan reformas políticas. El Apra, por su parte, insiste en obtener acta del Consejo de Ministros que demuestre que la iniciativa contó con visto bueno del gabinete. Premier Del Solar respondió que ese pedido es un "intento de distracción".

"Superemos estos tres años de inestabilidad política. El presidente Martín Vizcarra con el respaldo de su gabinete ha planteado una salida seria, una salida que implica un gesto de desprendimiento", expresó ayer el premier Salvador del Solar, durante la presentación del proyecto de ley 4637, referido a adelantar las elecciones generales para el próximo año.

Minutos antes, el documento había sido enviado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea. La iniciativa, como lo anunció el presidente Vizcarra en su discurso del domingo 28, apunta a "que se vayan todos" recortando el mandato del jefe del Estado y de los parlamentarios a julio del 2020.

El PL 4637 contempla que para convocar a comicios generales antes del bicentenario será necesaria una reforma constitucional. Esta deberá ser aprobada este mes para que el cronograma calce y en diciembre se realice un referéndum que ratifique el veredicto del Legislativo. Solo en ese escenario, habrá nuevo presidente y Parlamento para el 28 de julio del 2020.

Además, el proyecto incluye disposiciones complementarias. De esa manera, por excepción, podrán aplicarse todas las reformas políticas aprobadas que no alteren el calendario electoral. La República adelantó que, bajo esa premisa, serían aplicables la paridad y alternancia, la regulación del financiamiento indebido y los nuevos requisitos para inscripción y cancelación de partidos.

Se trata de una alternativa que aliviaría las preocupaciones de la izquierda, por ejemplo en Nuevo Perú, donde la legisladora Marisa Glave instó al gobierno a precisar si esos comicios tendrán cuota paridad en la lista de candidatos o no.

El proyecto, además, plantea, ante las especulaciones de un intento de reelección de Vizcarra Cornejo, que el primer mandatario no pueda participar en ese proceso electoral.

Respuesta del premier

Lo cierto, además, es que la luz verde a la propuesta del Ejecutivo dependerá del Parlamento y, en primera instancia, de la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra.

Sin embargo, como quedó evidenciado el último lunes, el fujimorismo y sus aliados están enfocados en demandar la renuncia de Vizcarra, alegando que así se evitarán gastos logísticos en un posible referéndum.

Del Solar respondió que esa alternativa no es factible: "Un presidente puede proponer su renuncia, pero no estamos en el gobierno de un presidente que renuncie y no estamos en una situación que lleve a este presidente (a esa decisión), y no sería justo".

En caso del Apra, el congresista Jorge del Castillo ha solicitado el acta de la reunión del Consejo de Ministros del 24 de julio, pues trascendió que el discurso y la propuesta del presidente no tuvieron el conocimiento del gabinete ministerial.

Del Solar consideró que el aprista busca "distraer al pueblo" y recordó cuando Del Castillo citó a la Comisión de Defensa del Congreso a los policías que habían participado en la detención del expresidente Alan García, para responsabilizarlos por no evitar el suicidio del exlíder aprista. "(Él) vuelve a recurrir al mismo modus operandi", enfatizó.

También se pronunció sobre las declaraciones de Aráoz, quien dijo a la revista Caretas que "hubiera sido simpático que antes de ir de Palacio al Legislativo (el 28 de julio) tuviera alguna noción de lo que se iba a decir (en el mensaje a la nación)". Así, la congresista oficialista negó que el Ejecutivo le haya informado sobre la idea de adelantar las elecciones y consideró que la coyuntura es inadecuada para plantear un proyecto de esa naturaleza.

El primer ministro recalcó que la vicepresidenta no tuvo conocimiento previo del anuncio porque "no participa del Consejo de Ministros". "Somos respetuosos de su opinión (...) bajo el liderazgo del presidente esta es una salida importante para el país que no busca, en medio de la confrontación política, que haya vencedores o vencidos entre el Parlamento y el Ejecutivo", dijo.

¿Es constitucional?

En el fujimorismo consideran inviable respaldar el PL 4637 porque lo califican de inconstitucional. Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola, la iniciativa del gobierno no es así.

No obstante, considera que lo ideal sería llegar a un acuerdo entre Palacio y las bancadas para que el proyecto se apruebe en dos legislaturas antes de diciembre con 87 votos en el Pleno del Congreso.

En ese sentido, Urviola recuerda el precedente del año 2000, cuando el Parlamento aprobó en un mes el adelanto de comicios propuesto por Alberto Fujimori, luego de destaparse la corrupción en su gobierno. "Deberían buscar un consenso en aras de superar la crisis", enfatizó.

Aunque por la tensa relación entre ambas instituciones, para el expresidente del TC Víctor García Toma, un escenario así, por ahora, es una utopía. "Ya no existe el compromiso del Parlamento", comentó.

Por su parte, el expremier Pedro Cateriano expresó que si el Congreso no aprueba esta reforma constitucional, Del Solar está facultado para plantear una cuestión de confianza.❖

Oficialismo asegura apoyar reforma