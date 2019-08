Aráoz en reunión con Vizcarra: “Usted ha demostrado que no me tiene confianza”

No hay acuerdo. El jefe de Estado convocó en la mañana del miércoles a la vicepresidenta para personalmente ofrecerle disculpas y pedirle se sume a las propuestas de adelanto de elecciones y recorte de su mandato, pero Mercedes Aráoz respondió que solo continuarían siendo amigos.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz le dijo al presidente Martín Vizcarra que no haber compartido con ella en su calidad de integrante del Ejecutivo las propuestas del adelanto de elecciones, es una demostración que como jefe de Estado no le tiene confianza política.

“Usted me encargó que lo apoyara en el Congreso para lidiar con la bancada de Fuerza Popular, también que respaldara los proyectos de ley del Ejecutivo y que hiciera un seguimiento a las iniciativas del ministro de Economía, pero no me comunicó que plantearía el recorte de su mandato y la renovación de la composición congresal, lo que demuestra que usted no me tiene confianza”, expresó Aráoz, de acuerdo con fuentes palaciegas consultadas por La República.

Como si no hubiera sido suficiente molestia para la vicepresidenta, al finalizar el desfile militar del lunes 29 de julio, Vizcarra no le extendió la mano a Aráoz para despedirse, lo que fue muy criticado por un sector de la prensa y por las redes sociales. El gesto fue señalado como un desaire no solo al cargo de Aráoz sino también a su condición de mujer.

En la misma noche del 29 de julio, cuando lo más comentado en el país era el desencuentro entre el presidente y la vicepresidenta, Vizcarra envió al primer ministro Del Solar a conversar con Mercedes Aráoz. La entrevista de casi una hora se produjo en la residencia de Aráoz, en la que Del Solar le ofreció disculpas y explicaciones.

Sin embargo, las aguas no retornaron a su nivel.

En el transcurso del martes 30 de julio, Aráoz ofreció entrevistas con algunos medios de comunicación, en las que no solo cuestionó haber sido ignorada por Vizcarra y el primer ministro Del Solar, no obstante ser parte del Ejecutivo como vicepresidenta, congresista y aliada del gobierno, sino también manifestó su desacuerdo con el adelanto de las elecciones y que se debe cumplir con el periodo hasta julio del 2021.

Las declaraciones de Mercedes Aráoz tuvieron el efecto de una bomba en Palacio de Gobierno cuando se publicaron en la mañana del miércoles 31 de julio. El mandatario Vizcarra escribió un mensaje por WhatsApp a Aráoz y le pidió sostener una reunión en su despacho, a las 10:30 de la mañana.

De arranque Vizcarra le ofreció sus disculpas, “por no haberme acercado a despedirme, estaba un tanto apurado y me presionaban para cumplir otras actividades”, le dijo.

“Se te notó furiosa”, anotó Vizcarra medio en broma, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario.

Intercambiaron algunas bromas, anécdotas y los comentarios de las redes sociales y la prensa, y luego entraron en el tema de fondo.

“Una cosa es lo que siento como amigos que somos, el no haber sido comunicado de una decisión tan importante, siendo yo una aliada. Y otra es mi posición como política sobre la propuesta de adelantar las elecciones”, señaló Aráoz.

Vizcarra arguyó que no había otra salida para la crisis política y que en términos constitucionales la propuesta era la más razonable.

Aráoz cuestionó que se anunciara el adelanto de las elecciones y el recorte del mandato presidencial sin haber concluido con las reformas que el Ejecutivo había emprendido. Y argumentó que los tiempos eran demasiados cortos y que no alcanzaría el tiempo, por lo que consideraba que mucho mejor era continuar con lo previsto hasta julio del 2021. Cumplir con el mandato presidencial.

El presidente retrucó en el sentido de que la clase política estaba de espaldas a la población que reclamaba reformas sustanciales, participación política para cambiar autoridades del Ejecutivo y del Congreso, y que de no hacerlo, propuestas extremistas podrían resultar beneficiadas en desmedro de la democracia.

“No estamos de acuerdo. Ni siquiera se ha consultado a expertos como Fernando Tuesta sobre el cronograma electoral. Seguiremos siendo amigos, pero ya no hay la confianza política de antes”, señaló la vicepresidenta, de acuerdo con las fuentes.

No es la primera vez que surgen diferencias entre Vizcarra y Aráoz. Durante la crisis generada por el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz presentó su carta de renuncia y le pidió a Vizcarra que hiciera lo mismo, pero no aceptó hacerlo, y luego de la renuncia de Kuczynski, asumió como primer vicepresidente la jefatura de Estado. ❖

Encuentros y despedidas