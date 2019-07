Variante de Uchumayo: aún hay tareas inconclusas

Roberth Orihuela Q.

El gobernador Elmer Cáceres Llica tiene en mente concluir la Variante de Uchumayo el 14 de agosto. Para ello, puso toda la carne y presupuesto en el asador. Pese a ser una obra concesionada a una empresa privada, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desembolsó del bolsillo de los arequipeños S/ 20.1 millones por los trabajos de administración directa. Además, hubo adicionales valuados en S/ 13.7 millones que se le reconocieron a la constructora. En el contrato original, el tramo II debía costar S/ 119 millones, ahora sobrepasa los 153 millones. Ese monto podría seguir en alza con el arbitraje, créditos devengados, etc.

Ayer, luego de abrir la vía por el lapso de una hora, como una prueba de su funcionamiento, el gobernador y sus funcionarios aseguraron que la obra estaría lista antes del aniversario de la ciudad.

Lo que falta

Aún así quedan dudas. Durante el recorrido, se apreció que las vías auxiliares aún no están culminadas. No se colocó la pista de cemento. Tampoco cuentan con las barreras de protección laterales. Concluir esas tareas en 15 días es casi imposible.

En el momento que el gobernador pasaba por la zona de Fátima, los obreros instalaban las estructuras metálicas para las barreras de protección.

Según el consejero José Luis Hancco, la obra podría no ser culminada al 100% antes del 14 de agosto. Incluso una fuente del gobierno regional señalaba lo mismo. "Solo va a inaugurar la vía troncal. Lo demás lo terminarán después", expresó.

Y es que no se tiene claro el porcentaje de avance. "Nos señalaban que está al 90%, pero eso ya hace tiempo. El problema es que no nos permiten ir a inspeccionar. Ya hemos solicitado un especialista y una camioneta, pero no hay apoyo para fiscalizar", alegó Hancco.

A su turno, el jefe del proyecto, Fernando Arenas Cano, aseguró que sí culminarían todo. "Entregaremos al 100% la obra", recalcó, incluyendo en su declaración el problema que existe con el drenaje pluvial de la zona.

Los alcaldes de los distritos de Sachaca y Yanahuara denunciaron que los drenajes, que llegan hasta la variante desde la ciudad, están quedando al aire. "Es un problema que hemos visto, pero ya está solucionado. Estamos colocando las tuberías del drenaje para encauzar las aguas de lluvia hacia el río Chili. Eso también estará listo", sostuvo Arenas Cano.

Afectaciones y promesas

A lo que falta de la obra, se deben agregar las denuncias por afectaciones a los vecinos de la variante. En la zona de Fátima, estos mostraron sus casas con los muros rajados debido a las obras. Los afectados hicieron la denuncia y esperan la reparación de parte del gobierno regional.

El jefe del proyecto aseguró que solo registraron 12 familias, a pesar de que los vecinos aseguran que son más. "Vamos a realizar las reparaciones del caso", indicó el funcionario.

Finalmente, los ediles de esos distritos también exigen que, antes de culminar la variante, debe repararse las pistas aledañas. Estas sirvieron como vías alternas durante todo el tiempo que tomó la construcción. Soportaron carga pesada y ahora están muy dañadas.

El gobernador aseguró que no faltará a su promesa. “No vamos a dejar las vías así. Ya firmamos un convenio con Hunter, Cerro Colorado, Sachaca y Yanahuara. Vamos a cumplir”, afirmó.

Murales artísticos cuestan más de S/ 1 millón

Cuando se consultó sobre el costo de los murales de un kilómetro de longitud, que adornarán la variante de Uchumayo, Arenas Cano indicó que el valor ascendía a S/ 600 000.

Esto es una gran diferencia, respecto a lo que una fuente muy cercana al proyecto del mural indicó. Sobrepasa el millón de soles. Es una obra de valor artístico, no de albañilería", dijo a La República.

Consta de 12 motivos hechos con cuatro estilos artísticos diferentes: cemento en alto relieve, resina, plancha de acero en relieve y mosaicos.

Cada motivo es trabajado por 12 personas.

Hay artistas como Evaristo Callo, que pinta en relieve la costa y sierra de Arequipa. También estarán los rostros de Mario Vargas Llosa, Pedro Paulet, Mariano Melgar, entre otros.