Reprograman fecha para mesa de diálogo en UNPRG

Chiclayo. La mesa de diálogo convocada para resolver los conflictos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque fue sorpresivamente reprogramada para después del examen de admisión 2019-II.

Como se recuerda, la prefecta regional, Ana Ubillús Ticlla, convocó a la Alta Dirección de la universidad, al Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, Defensoría del Pueblo, gremios estudiantiles (FUL) y sindicatos docentes (Fedurg, Sudurg) para llegar a un compromiso de paz con miras al licenciamiento institucional de la UNPRG.

Según Ubillús, la reprogramación fue planteada por el rector Jorge Oliva debido a la ausencia de algunos actores de la mesa de diálogo (decanos, asambleístas) y a la suspensión de las actividades académicas en dicha universidad.

“Estamos reprogramando posiblemente para después del examen de admisión. No queremos tomar una decisión apresurada, donde luego esta mesa no tenga representatividad porque no estuvieron todas las partes involucradas”, explicó.

Por su parte el dirigente de la Federación Universitaria de Lambayeque (FUL), Pedro Zúñiga, afirmó que seguirán con las protestas programadas mientras no se defina una fecha para la mesa de diálogo. “La propuesta inicial es que cese la persecución política a todos los dirigentes estudiantiles”, dijo.