Mercedes Aráoz niega que quiera asumir la presidencia en este momento

La vicepresidenta Mercedes Aráoz negó que en este momento tenga la intención de asumir la presidencia del Perú, teniendo en cuenta el escenario político actual en el que Martín Vizcarra anunció en el mensaje que ofreció el 28 de julio que buscará adelantar las elecciones al 2020 y de esta forma se reemplace al Congreso y al mandatario antes del 2021.

Al ser consultada sobre cuál cree que será el escenario político con mayores posibilidades de que ocurra, Mercedes Aráoz respondió a El Comercio: “En este momento yo te digo que es bien difícil predecir porque la situación está muy crispada. Y de repente no salimos de la crispación. Ese es un escenario bastante posible. Es un dilema de prisionero, hemos caído en la trampa del dilema de prisionero. Me voy por el lado más duro y no me voy por el lado de las concesiones mutuas”.

Mercedes Aráoz también ha indicado que ella no estaba enterada del anuncio de Martín Vizcarra de presentar un proyecto que adelanten las elecciones generales al 2020 hasta que escuchó su mensaje presidencial en el Congreso.

“Me enteré en el Congreso y, como todos, me quedé bastante sorprendida”, señaló. “Me imagino muchas cosas, pero el que no hayamos podido conversar es lamentable, creo que le pude haber dado mi mirada sobre el tema y una opinión, quizás la tomaba o no, pero la hubiera escuchado”, añadió.

PUEDES VER Martín Vizcarra: legisladores insultaron al presidente en mensaje a la nación

Además, Mercedes Aráoz precisó que el presidente Martín Vizcarra es una persona reservada y resaltó que este pedido está dentro de la Constitución; sin embargo, insistió en que ella hubiera preferido que él le comente su decisión antes de anunciarla.

“Creo que me tocaba darle, por lo menos, la mirada [al anuncio de adelantar elecciones]. De repente no podíamos estar de acuerdo, pero sí darle la mirada”, acotó.