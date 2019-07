Mercedes Aráoz: “El presidente no ha manifestado un interés en renunciar”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz mostró su rechazo a que las elecciones generales se adelanten al 2020, indicando que el pueblo peruanos votó por el presidente y el Congreso hasta el 2021. En otro momento, negó que el presidente Martín Vizcarra haya visto la posibilidad de renunciar.

“El presidente no ha manifestado un interés en renunciar. Segundo, digamos que me pusiera en esa situación en la que él renuncia, que también genera inestabilidad. Quiero que tengamos claro que [si yo también renunció] volveríamos a lo que la gente no quiere, que es que presida [el país] el [titular del] Congreso y que el Congreso siga, porque lo que van a hacer es llamar a la elección del presidente para que complete el mandato y no se cambiará el Congreso”, declaró Mercedes Aráoz a El Comercio.

“¿Qué estamos buscando? Yo le pediría a mis amigos y colegas de las diferentes bancadas que lo pensemos con más calma y que veamos de qué manera podemos lanzar una rama de olivo para decir: ‘Por acá podemos coordinar juntos por el bien del país’. Hay que sentarnos y trabajar como estadistas por el bien del país”, añadió.

En otro momento, Mercedes Aráoz aclaró que no ha conversado con el presidente Martín Vizcarra hasta el momento y contó que con quien ha conversado es con el primer ministro Salvador del Solar, quien le ha manifestado su preocupación porque la confrontación parece no tener fin.

“[El presidente] ha optado por proponer que los dos [Ejecutivo y Congreso] salgan de escena. No sé si ha hecho toda la evaluación de los efectos que esto tiene, pero de repente ha dado una muestra de renunciar para que podamos salir de este entrampamiento y ver cómo resolvemos y nos quedamos todos hasta el 2021, pero con diálogo”, expresó Mercedes Aráoz.