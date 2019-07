Mercedes Aráoz considera que adelanto de elecciones “es constitucional”

El mensaje presidencial de Martín Vizcarra causó revuelo a raíz del anuncio de proponer el adelanto de elecciones al 2020. Frente a ello, la vicepresidenta Mercedes Aráoz sostuvo que la medida propuesta por el mandatario es constitucional.

En entrevista con la revista Caretas, la también congresista de Peruanos por el Kambio indicó que le hubiese gustado conocer lo que se iba a anunciar en el discurso del jefe de Estado.

“Hubiera sido simpático que antes de ir de Palacio al Legislativo, tuviera alguna noción de lo que se iba a decir”, señaló Mercedes Aráoz, añadiendo que la propuesta de Martín Vizcarra “es una medida que probablemente él ha evaluado con sus asesores y su equipo ministerial –me imagino– sobre esta salida que creo es constitucional”.

No obstante, sostuvo que el planteamiento del mandatario “puede tener implicancias y me imagino que han visto los escenarios, que me parecen adversos por la inestabilidad que se genera al ciudadano de a pie. La estabilidad es fundamental”.

Mercedes Aráoz, asimismo, indicó a la revista que no se trata de “aferrarme a ningún puesto. Tiene que ver con la seguridad de mi país. No vine a ganar plata, sino a trabajar por la patria y cuando veo que vamos por una situación donde nunca resolvemos, es bien complicado y lo que vamos a dejar de herencia es más incertidumbre”.

El planteamiento del presidente Martín Vizcarra sobre adelantar las elecciones, acortando su mandato y el del Congreso, sucede por la confianza denegada al Poder Ejecutivo “en los hechos” por los proyectos de la reforma política. Parte de estos fueron desnaturalizados.