George Forsyth descarta postular a la presidencia de convocarse elecciones generales para el 2020 [VIDEO]

Puso fin a las especulaciones. Tras el proyecto anunciado por el presidente Martín Vizcarra, el pasado domingo 28 de julio, para adelantar las elecciones generales al 2020, se empezaron a vocear diversos nombres de posibles candidatos que buscarían ocupar el sillón presidencial.

Uno de ellos fue el del actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien viene sumando notables esfuerzos junto a su equipo para erradicar la delincuencia e inseguridad en el distrito.

En esta línea, se le consultó al burgomaestre sobre la posibilidad de verlo en una próxima candidatura por el cargo de presidente de la República en las elecciones generales que podrían realizarse el próximo año.

“Ahora hay tantos problemas en La Victoria a pesar de que es un distrito maravilloso, para mí el mejor, pero que sí requieren el 100% de mi concentración entonces no estoy pensando en otra cosa que sacar el distrito adelante”, puntualizó Forsyth para RPP Noticias, descartando así su intención de participar en los posibles comicios electorales. .

No obstante, agradeció el gesto de ser considerado como un posible candidato a ser sucesor de Martín Vizcarra: "“Siempre es lindo cuando lo consideran a uno. No por mí, si no porque es un reconocimiento para todo el trabajo que viene realizando el grupo. No solo es George Forsyth, es todo el grupo el de la municipalidad de La Victoria que venimos trabajando bien, que queremos un país distinto”, resaltó el alcalde de La Victoria.